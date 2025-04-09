Компания-разработчик чат-бота ChatGPT работает с легендарным дизайнером продуктов Джони Айвом над различными устройствами с искусственным интеллектом.

Джони Айв когда-то начинал карьеру в Apple, а в настоящее время работает с компанией-разработчиком ChatGPT OpenAI над совершенно новым устройством на базе искусственного интеллекта.

Джони Айв в 2010 году. Фото: Wikimedia

У Айва есть свой стартап io Products. Сообщается, что компанию основали Айв и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. Теперь ходят разговоры о том, что OpenAI может выкупить стартап примерно за 500 миллионов долларов.

Пока неизвестно, действительно ли состоится данная сделка, сообщает The Information. Также возможно, что между io Products и OpenAI будет просто тесное сотрудничество. Очевидно, что они будут работать вместе над устройствами с искусственным интеллектом. Пока неизвестно, будет ли Айв снова черпать вдохновение в работах дизайнера Braun Дитера Рамса.

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Сейчас много говорят о разработке смартфона с искусственным интеллектом без дисплея. Также сообщается, что это будет вообще не мобильный телефон, но гаджет должен работать аналогичным образом. Эксперты сразу вспомнили о неудачных устройствах на базе искусственного интеллекта Rabbit R1 и Humane AI-Pin.

В любом случае компании предстоит провести эксперименты с несколькими продуктами на базе ИИ. Помимо носимого устройства или устройства, похожего на смартфон, очевидным вариантом также был бы гаджет для умного дома. Разработчики ChatGPT будут поставлять программное обеспечение и, прежде всего, модели ИИ, в то время как Джони Айв и его команда будут отвечать за аппаратное обеспечение и дизайн продукта.

Если OpenAI фактически возьмет на себя управление io Products и разработка оборудования будет происходить под руководством OpenAI, компания, занимающаяся ИИ, может косвенно или даже напрямую стать производителем оборудования.