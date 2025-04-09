На последних фото и видео от 7 апреля виден секретный самолет вблизи. Снимки раскрывают ранее неизвестные детали о конструкции истребителя, предположительно, 6-го поколения.

Китайский самолет-невидимка J-36 снова был заснят на фото и видео — на этот раз при заходе на посадку.

На фото представлен лучший на данный момент вид на летающее крыло (разновидность аэродинамической схемы планера самолёта). Истребитель летел всего в нескольких метрах над дорогой. Официальной информации о J-36 пока нет — даже название J-36 пока является лишь предположительным.

Размещенное в соцсетях видео было снято в провинции Сычуань на юго-западе страны, где у Chengdu Aircraft Corporation (CAC) есть штаб-квартира и собственный аэродром. Эта же компания разрабатывает и производит самолет.

Фотографии еще раз подтверждают, что у J-36 двойное шасси — как переднее, так и заднее. Это говорит о том, что самолет очень тяжелый.





Согласно последним снимкам, с большой долей вероятности можно исключить тандемную кабину, где пилоты сидят друг за другом. Однако кабина может быть двухместной, и пилоты будут сидеть рядом друг с другом.

Также возможно, что машиной фактически управляет всего один человек, которому помогает ИИ. То есть компьютер по сути может взять на себя управление самолетом, пока пилот сосредоточен на управлении оружием или отдает команды сопровождающим беспилотникам.





Кроме того, истребитель-невидимка может иметь три двигателя, что будет уникальным для современных боевых самолетов. Также необычно то, что на верхней стороне имеется дополнительный воздухозаборник для двигателя. Воздухозаборники для двух других двигателей расположены дальше на нижней стороне.









Такая конфигурация привела к предположениям о том, что может существовать три двигателя одного типа. Например, один или два двигателя можно было бы специально адаптировать для более эффективной работы на больших высотах, что позволило бы экономить топливо и увеличивать дальность полета.

Также возможно, что некоторые двигатели специально спроектированы для продолжительного полета со скоростью более 1 Маха без необходимости использования форсажной камеры. Это решение также позволит сэкономить топливо.

Пока неясно, является ли J-36 истребителем шестого поколения. Истребители делятся на поколения. Самым последним из используемых является 5-е поколение, которое характеризуется прежде всего возможностями скрытности. К ним относятся F-22, F-35, Су-57, J-20 и J-35.

Габариты нового самолета неизвестны. Во время первого испытательного полета самолет-невидимку сопровождал двухместный истребитель J-20S. Сравнение размеров показывает, что прототип, по-видимому, значительно больше J-20S, длина которого составляет 20,4 метра, а размах крыльев — 13,5 метра.

Благодаря своей конструкции J-36, вероятно, будет особенно экономичным и сможет перевозить большую полезную нагрузку относительно собственного веса. Однако конструкция снижает маневренность по сравнению с истребителями, предназначенными для воздушного боя. Для таких воздушных боев лучше всего подойдет J-50.