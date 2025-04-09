Эта гигантская ветряная турбина компании Siemens Gamesa находится в Дании. Ожидается, что она будет обеспечивать электроэнергией 70 000 домохозяйств в год.

Когда речь заходит о ветряных турбинах, тренд в этой области обычно задает Китай. В последние годы государство вложило значительные средства в расширение использования возобновляемых источников энергии.

Ветряная турбина Siemens Gamesa — самая мощная в мире. Фото: Siemens Gamesa

Поэтому несколько удивительно, что самая мощная в мире ветряная турбина в настоящее время находится не в Китае. Европейская компания Siemens Gamesa недавно установила новый рекорд по мощности самой мощной ветровой турбины в мире. По данным Renew Economy, она была построен на датском морском испытательном полигоне Эстерилд.

Это означает, что она превзошла предыдущего рекордсмена — MySE18.X от Mingyang Smart Energy из Китая. Мощность этой турбины составляла 20 МВт.

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Ветрогенератор SG DD-276, расположенный в Дании, имеет диаметр ротора 279 м и мощность 21,5 МВт. Этого достаточно для обеспечения энергией 70 000 датских домохозяйств. Ожидается, что мегатурбина за годы эксплуатации значительно снизит выбросы CO 2 (на 55 454 тонны).

Строительство сверхмощной ветряной турбины, должно быть, обошлось недешево: на проект было выделено 30 миллионов евро из средств ЕС. Однако не все эти деньги пошли на эту ветряную турбину, а также на другие инновационные проекты Siemens Gamesa. Точная стоимость ветряной турбины так же неизвестна, как и подробности эксплуатационных расходов.

Гигантская ветряная турбина расположена на морском полигоне Эстерилд. Фото: Siemens Gamesa

Нормированная стоимость энергии (LCOE) показывает среднюю стоимость, необходимую для выработки одного МВт·ч. В расчет также включаются инвестиционные затраты и расходы на техническое обслуживание.

В 2018 году затраты Siemens Gamesa на ее ветряные электростанции в Дании составили 46 евро за МВт·ч.

Пока неизвестно, как долго ветряная турбина сможет удерживать установленный рекорд. В Китае компания Dongfang уже строит турбину мощностью 26 МВт.

В целом SG DD-276 — это 5000-я турбина производства Siemens Gamesa. В настоящее время европейская энергетическая компания генерирует 27 ГВт в 14 странах. Как отмечает New Atlas, в настоящее время компания, как и многие другие представители отрасли, сталкивается с изменениями в мировом экономическом порядке, вызванными новой тарифной политикой. Редкоземельные элементы, такие как неодим, который содержится в магнитах, необходимы для строительства ветряных турбин. Китай контролирует значительную часть мировых запасов этого элемента.