Когда речь заходит о ветряных турбинах, тренд в этой области обычно задает Китай. В последние годы государство вложило значительные средства в расширение использования возобновляемых источников энергии.
Поэтому несколько удивительно, что самая мощная в мире ветряная турбина в настоящее время находится не в Китае. Европейская компания Siemens Gamesa недавно установила новый рекорд по мощности самой мощной ветровой турбины в мире. По данным Renew Economy, она была построен на датском морском испытательном полигоне Эстерилд.
Это означает, что она превзошла предыдущего рекордсмена — MySE18.X от Mingyang Smart Energy из Китая. Мощность этой турбины составляла 20 МВт.
Ветрогенератор SG DD-276, расположенный в Дании, имеет диаметр ротора 279 м и мощность 21,5 МВт. Этого достаточно для обеспечения энергией 70 000 датских домохозяйств. Ожидается, что мегатурбина за годы эксплуатации значительно снизит выбросы CO2 (на 55 454 тонны).
Строительство сверхмощной ветряной турбины, должно быть, обошлось недешево: на проект было выделено 30 миллионов евро из средств ЕС. Однако не все эти деньги пошли на эту ветряную турбину, а также на другие инновационные проекты Siemens Gamesa. Точная стоимость ветряной турбины так же неизвестна, как и подробности эксплуатационных расходов.
Нормированная стоимость энергии (LCOE) показывает среднюю стоимость, необходимую для выработки одного МВт·ч. В расчет также включаются инвестиционные затраты и расходы на техническое обслуживание.
В 2018 году затраты Siemens Gamesa на ее ветряные электростанции в Дании составили 46 евро за МВт·ч.
Пока неизвестно, как долго ветряная турбина сможет удерживать установленный рекорд. В Китае компания Dongfang уже строит турбину мощностью 26 МВт.
В целом SG DD-276 — это 5000-я турбина производства Siemens Gamesa. В настоящее время европейская энергетическая компания генерирует 27 ГВт в 14 странах. Как отмечает New Atlas, в настоящее время компания, как и многие другие представители отрасли, сталкивается с изменениями в мировом экономическом порядке, вызванными новой тарифной политикой. Редкоземельные элементы, такие как неодим, который содержится в магнитах, необходимы для строительства ветряных турбин. Китай контролирует значительную часть мировых запасов этого элемента.