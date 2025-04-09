Помимо обычного тяжелого топлива, танкер может работать и на метаноле. Решение направлено на сокращение выбросов CO2 при судоходстве.

Японская группа NYK (Nippon Yusen Kaisha) является одной из старейших судоходных компаний в мире и считается лидером в области транспортной логистики. Компания управляет флотом, состоящим из грузовых судов, танкеров и других кораблей. Компания также неоднократно привлекала внимание инновационными решениями в сфере судоходства.

Фото: NYK

4 апреля компания NYK объявила в пресс-релизе, что построит большой танкер для перевозки сырой нефти (VLCC), способный использовать метанол в качестве топлива для своего главного двигателя. Он представляет собой современный двухтопливный двигатель, который может использовать как метанол, так и обычное тяжелое топливо. Корабль также оборудован большим валогенератором для выработки электроэнергии.

Сообщается, что это экологически чистое судно класса Malaccamax длиной 339,5 метров, которое производит примерно на 15 процентов меньше выбросов, чем суда, работающие на тяжелом топливе. Кроме того, NYK ожидает дальнейшего сокращения выбросов CO 2 , если судно будет использовать в качестве топлива биометанол или синтетический метанол, который производится из водорода и CO 2 .

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Ожидается, что новый нефтяной танкер будет введен в эксплуатацию в 2028 году и сможет перевозить около 310 000 тонн. Танкер является совместным проектом Idemitsu Tanker, IINO Kaiun Kaisha и Nippon Shipyard.