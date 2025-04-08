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South China Morning Post: В Китае создали цифровую модель Шанхая
Это гигантский проект по наблюдению, с помощью которого полиция Шанхая хочет сделать мегаполис более безопасным.

Китайские исследователи создали цифровую модель Шанхая. Этот своего рода «цифровой двойник» призван вывести работу полиции в китайском мегаполисе на новый уровень, сообщает South China Morning Post. Под цифровым двойником понимают цифровую копию физического объекта или процесса, помогающая оптимизировать эффективность мониторинга.


Внешне все это напоминает компьютерную игру. Доступ к программе осуществляется через мобильный терминал.

ПО позволит полицейским виртуально перемещаться по улицам Шанхая, получая доступ к трансляциям с камер наблюдения и других источников в режиме реального времени. Они также смогут подробно изучить поэтажные планы домов и даже получить доступ к данным из реестра арендаторов. В здания можно войти виртуально, а линии снабжения и другие элементы инфраструктуры можно контролировать с помощью цифровой копии города.

Если в Шанхае произойдет чрезвычайная ситуация, полиция сможет использовать ПО для доступа к записям с камер наблюдения, а также для просмотра перемещений транспортных средств и тепловых карт. Для полноты картины действий сотрудников полиции в программу будут включены даже данные и прямые трансляции из социальных сетей.
Улицы были обследованы с помощью лидара. Фото: Шанхайский институт геодезии и картографии
В определенном смысле программное обеспечение также является инструментом, позволяющим осуществлять мониторинг городской активности в беспрецедентных масштабах. Китай уже давно использует целый арсенал различных технологий наблюдения, таких как распознавание лиц, и поэтому неоднократно подвергался критике на международном уровне. Хотя в сопутствующем исследовании также упоминается встроенная защита конфиденциальности для 25 миллионов жителей Шанхая, никаких подробностей об этом не раскрывается.

ПО было разработано Шанхайским институтом геодезии и картографии и лабораторией анализа городских данных Министерства природных ресурсов.

Программное обеспечение основано на гигантском объеме данных, включая данные воздушного лазерного сканирования (ALS), лидарные данные с дорог и коммунальных систем. 3D-модели домов были созданы с использованием искусственного интеллекта. 

В основу этой необычной программы легли петабайты данных. Разработчики использовали дроны, транспортные средства и датчики для цифровой съемки и создания трехмерной карты Шанхая. Затем алгоритмы искусственного интеллекта оценили данные лидара, изображения с камер наблюдения и других источников и объединили их в целостную картину. Программа должна даже уметь определять «серые зоны» — области, которые не охвачены датчиками и поэтому требуют особого внимания.

Программа была разработана с использованием движка Unreal Engine, который обычно применяется для создания сложных компьютерных игр.

В статье South China Morning Post также сравнивается этот «цифровой двойник» с долгожданной игрой Grand Theft Auto VI, в которой, как ожидается, также будет представлена высокодетализированная городская среда.


#технологии #китай #безопасность #шанхай
Источник: scmp.com
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