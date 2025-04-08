В 2027 году iPhone отпразднует свое 20-летие. Помимо складного телефона будет также представлен новый iPhone Pro.

По словам инсайдера Apple и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, дизайн iPhone будет полностью изменен в честь его 20-летия. Помимо выпуска складного телефона, также планируется совершенно новый дизайн iPhone Pro.







Если все пойдет по плану, этот смартфон будет выглядеть как «цельное стекло», то есть он будет с полностью стеклянным корпусом. Это приблизило бы его к изначальному видению iPhone Джони Айва, который создал множество легендарных ранних дизайнов iPhone. Хотя Apple уже пошла в этом направлении с iPhone X, в последние годы смартфоны снова стали толще.

Но сейчас в центре внимания снова ультратонкие iPhone. Первой тонкой моделью станет iPhone 17 Air, презентация которого запланирована на конец этого года. Ожидается, что iPhone 19 Pro также будет тоньше — и это может быть первый iPhone, который будет выглядеть так, как будто он сделан из полностью из стекла.

Гурман уже сообщал ранее, что iPhone Air станет лишь первой тонкой моделью Apple, но за ней последуют и другие модели. Однако никаких дополнительных подробностей о новом «стеклянном» iPhone он пока не раскрыл.

Новый патент, о котором сообщил портал MacRumors, может раскрыть больше информации о планах Apple. Предполагается, что в устройствах Apple все внешние поверхности должны быть выполнены из стекла, что обеспечит бесшовный внешний вид.

В патенте также описываются технология, благодаря которой телефон можно было бы вращать, а пользовательский интерфейс адаптировался в зависимости от положения или ориентации.

Фото: MacRumors/Apple



