Судя по всему, самоходная колесная гаубица «MArG 155», продаваемая индийской группой Kalyani Strategic Systems Ltd, не пользуется популярностью в индийской армии, несмотря на ее экспортный успех.

На прошлой неделе, в начале апреля, южнокорейская компания Hanwha Aerospace подтвердила, что Министерство обороны Индии заказало у нее 100 дополнительных гаубиц K9 Vajra-T по контракту стоимостью 253 миллиона долларов.

Фото: Министерство обороны Индии

Созданная на базе К9 Thunder и установленная на гусеницах, Vajra-T была выбрана индийской армией в 2015 году после полевых испытаний вместо российской 2С19 «Мста-С». В 2017 году компания Hanwha Aerospance получила заказ на 100 экземпляров на сумму 310 миллионов долларов.

По условиям контракта первые десять К-9 Vjra-T должны были быть произведены в Южной Корее, а сборка оставшихся девяноста была поручена индийской группе Larsen & Toubro, при этом 50% комплектующих производилось на месте. Поставки были завершены в 2020 году, на несколько месяцев раньше запланированного срока.

В декабре прошлого года Министерство обороны Индии объявило о заключении контракта на поставку 100 дополнительных моделей К-9 Vajra-T компании Larsen & Toubro.

Эта «многоцелевая» гаубица, обладающая высокой проходимостью, сыграет важную роль в повышении огневой мощи индийской армии, позволяя наносить более глубокие и точные удары. Ее огневая мощь усилит возможности артиллерии на всех типах местности.

«Оборудованный передовыми технологиями, она способна производить смертоносные выстрелы на большом расстоянии с высокой точностью и повышенной скорострельностью, а также сможет полноценно работать при отрицательных температурах на большой высоте», — заявило тогда индийское министерство.

Затем Larsen & Toubro обратились за новым заказом к Hanwha Aerospace. Подписанный в посольстве Республики Корея в Индии контракт предусматривает увеличение доли местных комплектующих до 60% «за счет укрепления промышленной кооперации». Кроме того, К-9 Vajra-T будут модернизированы для возможности их развертывания на больших высотах, в том числе в Ладакхе.