Как показывает пример Израиля, технологии искусственного интеллекта уже присутствуют в вооруженных силах. Система «Лаванда» оценивает, какие жители Газы могут быть потенциальными боевиками ХАМАС.

Искусственный интеллект становится ключевым элементом дискуссии о будущем безопасности и обороны, которая ведется как в военной, так и в гражданской среде. Эта тема не могла остаться незамеченной на прошедшем со 2 по 3 апреля конгрессе IN.SE.CON, где эксперты поделились своими знаниями и опытом в области практического внедрения ИИ.

Фото: Армия обороны Израиля

На IN.SE.CON спикеры представили ключевые направления развития и применения искусственного интеллекта, которые формируют будущее поле боя. Была отмечена растущая роль ИИ в процессах принятия решений, автономность боевых систем и развитие информационного преимущества.

Текущие конфликты позволили сделать много выводов о современном ведении боевых действий, и одним из важных вопросов считается использование беспилотников и то, как они могут повлиять на динамику военных действий. Одним из основных направлений развития беспилотных летательных аппаратов является стремление к их автономности с использованием искусственного интеллекта, чтобы они могли самостоятельно распознавать цели и атаковать их, а также определять местоположение конкретных объектов без привязки к оператору и GPS.

В настоящее время также растет интерес к созданию роев дронов и формированию их систем таким образом, чтобы они могли самостоятельно принимать решения, распределять задачи и определять цели.

Еще в 2022 году было много споров по поводу использования телефонов солдатами, но, как отметили на конгрессе, их правильное использование может быть полезным и «дать преимущество в принятии решений на поле боя».

Приложения поддержки солдат позволяют, среди прочего, определять местоположение своих и вражеских сил, осуществлять навигацию, производить артиллерийские расчеты, а в сочетании с искусственным интеллектом они могут стать частью системы, которая будет оказывать поддержку командирам на всех уровнях в принятии ключевых решений.

Телефон можно превратить в «инструмент ситуационной осведомленности». Искусственный интеллект, представляющий собой инструмент, который быстро и автоматически обрабатывает огромные объемы данных, в сочетании с вышеупомянутыми приложениями мог бы собирать как можно больше данных для поддержки процесса принятия решений или предлагать различные сценарии действий, указывая наиболее подходящий из них в конкретной ситуации.

Важным аспектом использования ИИ считается система «Лаванда», которая использовалась израильскими войсками для оценки поведенческих характеристик жителей сектора Газа. Местонахождение выбранной группы отслеживалось, их текстовые сообщения перехватывались, разговоры прослушивались, а поведение использовалось для оценки того, являются ли они потенциальными боевиками ХАМАС. По данным анализа, проведенного системой, число людей, которые могли иметь связи с этой организацией, достигло 37 тысяч. Точность системы была определена в 90%.

Это поднимает вопросы о будущем подобных систем и направлении их развития. Средства ИИ способны повысить эффективность военных операций и ускорить принятие решений, что напрямую связано с обеспечением безопасности государства.

С другой стороны, использование искусственного интеллекта для определения целей вызывает серьезные сомнения, связанные с риском злоупотреблений, и представляет большую угрозу для людей, которые могут стать потенциальными целями в результате, например, изменения политического курса государства или смены правительства.





