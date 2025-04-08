Установка приложений должна происходить значительно быстрее в Android 16 (выйдет в июне). Компания использует специальную технологию, которая снимает нагрузку со смартфонов.

Загрузка и установка приложения из Google Play Store на современный смартфон Android обычно не занимает много времени. Однако могут возникнуть проблемы, особенно со старыми устройствами и большими приложениями. Время ожидания увеличивается из-за низкой производительности процессора. И именно для этого случая Google планирует нововведение в Android 16.







Как сообщает Android Authority, Google хочет устранить зависимость от производительности процессора или скорости установленной памяти. Чтобы этого добиться, компания использует облачную компиляцию с Android 16. Обычно при установке приложения Android APK сначала загружается в инструмент под названием dex2oat. Инструмент среды выполнения Android генерирует так называемые артефакты приложения (созданный искусственно элемент программной системы) из скомпилированного кода APK. Эти артефакты обеспечивают более быструю загрузку приложений на Android.

Если APK-файл особенно большой и, следовательно, содержит много кода, на старых процессорах Android может потребоваться некоторое время, прежде чем будут сгенерированы все артефакты приложения. Чтобы снизить нагрузку на Android-смартфоны, Google запускает этот процесс в облаке. Вместо запуска dex2oat во время установки, необходимые артефакты приложения просто загружаются напрямую из Google Play Store.

Для этой цели будет использоваться новый формат файла SDM. Поскольку пользователи скачивают готовые файлы, время установки сокращается, но загрузка может занять больше времени из-за большего объема данных. Соответственно, Android Authority предполагает, что изначально эта функция может быть введена как дополнительная. Если у пользователей Android медленное интернет-соединение, то традиционный метод установки может оказаться быстрее, несмотря на слабое оборудование.

Пока еще неизвестно, насколько велики будут различия в скорости установки и размере загружаемого файла. Облачная компиляция уже реализована в бета-версии Android 16, но пока ее нельзя использовать. По-видимому, Google сначала необходимо внести дополнительные изменения в Play Store, чтобы сделать новые установочные файлы доступными для загрузки.