Подобные маневры в воздухе чрезвычайно опасны. Даже небольшие ошибки могут оказаться фатальными.

Воздушный перехват – это международная система маневров и знаков, которые военные летчики подают пилотам иностранных судов, чтобы предотвратить нарушение государственной границы. Видеозапись подобного рискованного маневра была опубликована в начале апреля в соцсетях. Российский истребитель Су-35С очень близко подлетел к истребителю F-35A ВВС США.







Военные самолеты летели так близко друг к другу на высокой скорости, что даже небольшие ошибки могли привести к катастрофическим столкновениям. Инцидент произошел у берегов Аляски. Су-35С сопровождал стратегический бомбардировщик Ту-95. Вероятно, в инциденте участвовал и второй Су-35С. Истребитель F-35A вылетел с авиабазы Эйлсон для выполнения маневра воздушного перехвата.

Во время воздушного перехвата истребители взлетают, когда самолеты другой страны приближаются к их воздушному пространству или вторгаются в него.

Даже если у пассажирского самолета возникли проблемы или он летит в сторону запретной зоны, выполняются маневры перехвата. Пилоты истребителей пытаются установить визуальный контакт с пилотами пассажирских самолетов и оценить ситуацию.

Маневр перехвата мог иметь место еще в феврале. Тогда Командование противовоздушной и противоракетной обороны США и Канады (NORAD) опубликовало информацию и фотографии маневра перехвата, на которых запечатлены истребители F-35A, а также российские самолеты Су-35 и бомбардировщик Ту-95, летящие в международном воздушном пространстве в пределах зоны опознавания ПВО Аляски (ADIZ).

Это своего рода буферная зона в международном воздушном пространстве, которая контролируется американцами как продолжение их территории. Ни Россия, ни США не сообщали о каких-либо необычных маневрах 18 февраля. Портал TWZ сообщает, что подобные «близкие сближения» между американскими и другими самолетами участились в последние годы.