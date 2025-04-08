SpaceX получила больше всего заказов: Космические силы стремятся повысить боеготовность.

Космические силы США, подразделение Министерства обороны, заключили крупный контракт на сумму 13,7 млрд долларов на запуски ракет в целях национальной безопасности. Компании SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Blue Origin заключили контракты на 54 запуска ракет в течение пяти лет, сообщает Spaceflight Now. Космические силы были созданы первой администрацией Трампа в 2019 году.

Фото: SpaceX

Распределение миссий выявляет четкую иерархию среди поставщиков: SpaceX получает самую большую долю (60 процентов) с 28 запусками, за ней следует ULA с 19 запусками (40 процентов) и Blue Origin с семью миссиями. Запуски запланированы на период с 2027 по 2032 год, при этом для каждой миссии предусмотрен двухлетний этап интеграции.

Космические силы ввели новую двухуровневую систему запусков. Первый уровень предполагает осуществления коммерческих и менее важных миссий, в то время как второй имеет более строгие требования для особо важных миссий по обеспечению национальной безопасности. Эта система призвана повысить доступность американских поставщиков услуг запуска, удовлетворяя при этом разнообразные требования миссий.

Для миссий второго уровня поставщики должны продемонстрировать определенные технические навыки. Например, компании должны запускать ракеты с обоих побережий США.

Компании уже инвестируют в необходимую инфраструктуру: SpaceX модернизирует космический стартовый комплекс на базе космических войск Ванденберг в Калифорнии, ULA переоборудовала свои объекты для новой ракеты Vulcan, а Blue Origin планирует построить новый стартовый комплекс.

Генерал Кристин Панценхаген подчеркивает стратегическую важность договора. Партнерство обеспечивает безопасный доступ к космосу для миссий национальной безопасности и укрепляет военную готовность. Распределение между несколькими поставщиками призвано снизить зависимость и повысить гибкость при выполнении критически важных задач.