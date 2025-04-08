Фондовый рынок встретил падением неделю введения «взаимных тарифов» Трампа. На фоне этого 7 апреля цена первой криптовалюты опустилась до $74 950, но к вечеру BTC восстановился к отметкам в районе $78 500.

После того, как 2 апреля после закрытия фондового рынка президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин в отношении других стран, на рынках воцарилась паника. 4 апреля казалось, что биткоин в целом сохранит свои позиции. Однако цена самой важной криптовалюты продолжала падать.



В понедельник, 7 апреля, распродажа еще больше усилилась. Азиатские рынки значительно ушли в минус. Китайский фондовый индекс Hang Seng завершил торговый день с потерей более 13 процентов — худший день с 1997 года.

7 апреля цена биткоина временно упала ниже 75 000 долларов, самого низкого уровня с ноября 2024 года. На минимуме BTC торговался примерно на 32 процента ниже своего предыдущего исторического максимума в 109 360 долларов. К вечеру биткоин восстановился к отметкам в районе $78 500. Вероятным драйвером роста выступили слухи о готовности президента США на 90 дней отложить введение «взаимных тарифов» против основных торговых партнеров.

Все более обостряющаяся торговая война, вероятно, окажет негативное влияние на мировую экономику. Хотя биткоин — это не та компания, продажи или прибыль которой могут пострадать из-за более высоких пошлин, цена также оказалась под значительным давлением.

Основная причина этого, скорее всего, заключается в том, что в условиях текущей неопределенности участники рынка хотят распродавать активы всех видов или даже вынуждены это делать, чтобы ограничить свои потери. Драгоценный металл, золото или государственные облигации США обычно служат «тихой гаванью», куда инвесторы бегут в такие времена.

Поскольку биткоин не имеет контрагентского риска и не может контролироваться никем, этот актив уже является своего рода убежищем для многих инвесторов.

Однако существуют даже аргументы в пользу того, что тарифная политика может принести пользу биткоину. Торговая война может еще больше подорвать статус доллара США как резервной валюты. Торговые партнеры США держат так много долларовых резервов, потому что у них положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами, и Дональд Трамп хочет противодействовать этому с помощью своих новых тарифов.

Несмотря на резкое падение цены, биткоин держится относительно хорошо. Обычно BTC страдает непропорционально сильно, когда на рынках царит паника, но в этот раз все не так. В начале торгов в понедельник биткоин торговался всего на 12 процентов ниже своего уровня до объявления Дональдом Трампом пошлин в прошлую среду — для сравнения: американский фондовый индекс Nasdaq 100 упал более чем на 14 процентов.

Если взглянуть на период после выборов 5 ноября, то картина вырисовывается еще более очевидная. Хотя индексы S&P 500 и Nasdaq 100 в настоящее время торгуются значительно ниже своих предыдущих уровней, BTC по-прежнему торгуется выше них.

Коррекция более чем на 30 процентов не является чем-то необычным для биткоина — даже на бычьих рынках. Например, в период с 2016 по 2017 год, когда BTC вырос с менее чем 200 долларов до почти 20 000 долларов, цена несколько раз падала примерно на 40 процентов.

В 2021 году даже произошла коррекция на 55 процентов, после которой биткоин быстро восстановился и в том же году установил новый исторический максимум.

Если экономическая ситуация вскоре снова улучшится — например, за счет конструктивных компромиссов между странами — можно предположить, что рынки в целом, включая биткоин, значительно восстановятся.