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Беспилотный подводный аппарат обнаружил на дне озера Лох-Несс давно установленную фотоловушку
Корпус фотокамеры оставался водонепроницаемым в течение 55 лет на глубине 130 метров. Много лет назад ее поместили туда, чтобы собрать фотодоказательства существования Лох-Несского чудовища.

Национальный океанографический центр, базирующийся в Саутгемптоне (Великобритания), планировал лишь испытать один из своих беспилотных подводных аппаратов. Роботизированный подводный аппарат должен был пройти функциональные испытания для операций на глубине, картографируя дно шотландского озера. Однако аппарат зацепился за старый якорь, удерживающий на дне фотокамеру, сообщает USA Today. Это была так называемая фотоловушка — разновидность плёночного фотоаппарата, предназначенная для съёмки без участия человека с автоматическим запуском.


Находка оказалась одной из камер, которые Рой Маккал из Бюро по исследованию озера Лох-Несс установил в 1970-х годах. Целью эксперимента того времени было предоставить надежные фотографические доказательства существования легендарного Лох-Несского чудовища. Камера была механической и оснащалась вспышкой — ранним вариантом фотоловушки.

Хотя камера пролежала на глубине около 130 метров более пяти десятилетий, корпус был цел и защищал внутренние компоненты от воды озера. Инженеру из Национального океанографического центра даже удалось проявить полученные изображения.

Хотя смотреть там особо не на что. На фото изображен мрачный подводный мир озера, но никаких следов Несси. Тем не менее, материал был передан в Центр изучения озера Лох-Несс в Драмнадрочите в Шотландии как исторический документ.

Адриан Шайн из проекта «Лох-Несс» в Инвернессе (Шотландия), который идентифицировал камеру, называет открытие удачей. Он сам принимал участие в экспедиции в то время и считает вновь обнаруженный аппарат интереснейшим техническим свидетельством ранних исследований Несси.

Незадолго до того, как была обнаружена камера, Центр изучения озера Лох-Несс сообщил о новом наблюдении. Фотография предполагаемой Несси была сделана 29 января 2025 года на побережье недалеко от Дореса в Шотландии. В настоящее время подлинность проверяется, в частности, Аланом Маккеной из ассоциации Loch Ness Exploration. Пока неясно, действительно ли на фото Несси.

В мае Центр изучения озера Лох-Несс начнет новый масштабный поиск Несси. Волонтеры следят за состоянием озера в 13 точках с помощью гидрофонной техники и исследовательского судна.

Нагина Ишак, исполнительный директор Центра Лох-Несс, рассматривает продолжение поисков как вызов: «Мы — хранители этой легенды. И мы хотим продолжать находить ответы — или ставить новые вопросы».

Беспилотный подводный аппарат Boaty McBoatface, который вытащил камеру на поверхность, входит в состав флота автоматических подводных лодок, которые, среди прочего, исследуют связь между антарктическими ветрами и повышением температуры морской воды. Свое название аппарат получил после того, как в 2016 году в ходе онлайн-опроса более 120 000 респондентов высказались за то, чтобы плавучее исследовательское судно стоимостью 300 миллионов долларов, назвали Boaty McBoatface.

Однако само исследовательское судно тогда получило название RRS Sir David Attenborough — несмотря на однозначные результаты опроса. Чтобы придать исследованию, инициированному подразделением британского Министерства науки, хоть какую-то значимость, одному из подводных аппаратов было присвоено наименование Boaty McBoatface.

#технологии #камера #подводный аппарат
Источник: eu.usatoday.com
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