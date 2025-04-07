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kosmos_news
Китайский производитель YungLE интегрировал солнечную панель и ветряную турбину в электромотоцикл
Солнечные элементы на конструкции крыши будут вырабатывать 250 Вт. Максимальная скорость - 59 км/ч.

В настоящее время предпринимается множество попыток установить солнечные батареи на автомобили. В некоторых случаях они элегантно интегрированы в крышу или капот, в других случаях они оказываются на багажнике.
Фото: YungLE
С мотоциклами это сделать невозможно из-за отсутствия крыши и капота. Китайская компания нашла решение этой проблемы и даже интегрировала ветряную турбину.

Результат выглядит простовато. Электрический мотоцикл YongLE, именуемый просто CG, вероятно, создан на базе Honda CG125. Вместо четырехтактного одноцилиндрового двигателя установлен электродвигатель мощностью 1500 Вт и аккумулятор емкостью 30 Ач.
CG. Фото: YungLE
Ожидается, что солнечные элементы на конструкции крыши будут вырабатывать 250 Вт. Сообщается, что установленная там ветряная турбина имеет мощность 300 Вт. Производитель заявляет, что запас хода может составлять от 80 до 120 км. Ожидается, что 50 км из них будет обеспечиваться за счет сочетания ветровой и солнечной энергии. Максимальная скорость должна составлять 59 км/ч. Если аккумулятор заряжается через розетку, для полной зарядки потребуется от 6 до 8 часов. Вес электромотоцикла составляет 133 кг, а полезная нагрузка - 75 кг.
CG. Фото: YungLE
В интернете о новом транспортном средстве практически нет информации. Судя по внешнему виду с сайта, CG является лишь проектом и будет фактически построен и продан только тогда, когда появится достаточный интерес со стороны клиентов. На сайте цена CG не указана.
Другие транспортные средства с ветряными турбинами на солнечных крышах. Фото: YungLE
Согласно информации на сайте компании, YongLE также предлагает такую же комбинацию ветровой и солнечной энергии для гольф-каров, транспортного электромотоцикла, лодки и небольшого электромобиля под названием Raptor II. Ветряная турбина находится в отсеке для хранения, который просто прикручивается к задней части транспортного средства.

#энергетика #ветряные турбины #электромотоцикл
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