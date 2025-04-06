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kosmos_news
На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
Северная Корея разрабатывает собственный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (или по другому: раннего предупреждения, ДРЛО). Это подтверждают новые спутниковые снимки, показывающие ход реализации проекта. Недавно самолет был оснащен радиолокационной антенной.

Спутниковые снимки, предоставленные коммерческими организациями, подтвердили давние слухи о том, что Северная Корея разрабатывает собственные самолеты раннего оповещения и воздушного наблюдения. Строительство первого самолета, скорее всего, началось в сентябре или октябре 2023 года. Конструкция основана на российском транспортном самолете Ил-76.

На последних снимках видно, что северокорейский самолет оснащен антенной радара тарельчатого типа. Это подтверждает дальнейший прогресс в развитии проекта. Недавно, в феврале этого года, самолет снова был замечен с орбиты. Самолет был перемещен из ангара в международном аэропорту Пхеньяна в место рядом с комплексом технического обслуживания.


На некоторых спутниковых снимках также видно, что самолет отбуксировали на рулежную дорожку и направили в сторону одной из взлетно-посадочных полос аэропорта. На антенне радара заметен треугольный рисунок, характерный для китайских самолетов такого типа, например: Shaanxi KJ-500 и KJ-2000. Это может означать, что Северная Корея в этом отношении получает технологическую поддержку от Поднебесной.

До сих пор эксперты были уверены, что ввиду конструкции самолета на базе российского транспортного самолета основную помощь окажет только Российская Федерация. Развивающиеся военные отношения между Москвой и Пхеньяном могут предоставить возможность для передачи некоторых технологий, а также способствовать одновременному сотрудничеству с Китаем.

На данный момент о программе ничего не известно, она не освещается государственными СМИ. Также нет никаких признаков того, что Северная Корея планирует переоборудовать больше самолетов Ил-76 для целей раннего предупреждения. Помимо Китая такие самолеты использует, например, Индия.

Ил-76 — четырёхмоторный самолёт с размахом крыла 50,5 м, разработанный в 1970-х годах ОКБ Ильюшина. Он создавался в основном для перевозки грузов на расстояния до 4,5/5 тысяч километров, но спустя много лет было решено подготовить и версию для перевозки пассажиров.

В настоящее время спутниковые снимки являются неотъемлемой частью военных операций и разведывательной деятельности.

#россия #авиация #самолеты #северная корея #ил-76
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