Жилой модуль HALO для будущей станции Gateway перевезен из Европы в США — на заводы Northrop Grumman, где будет завершено его оснащение. Запуск модуля запланирован на конец 2027 года.

Модуль HALO (Habitation And Logistics Outpost) станет первым из двух сегментов станции Gateway на лунной орбите. За проектирование и строительство модуля отвечала франко-итальянская компания Thales Alenia Space, которая в начале апреля 2025 года отправила его в США со своего завода в Турине, Италия.

Жилой модуль HALO для будущей станции Gateway на лунной орбите отправился из Турина в США. Фото: Thales Alenia Space

Информация о завершении работ над модулем HALO была опубликована компанией Thales Alenia Space в феврале 2020 года. Сегмент был доставлен в Гилберт, штат Аризона, где располагается Northrop Grumman — основной поставщик проекта станции Gateway. Американская компания завершит разработку оборудования HALO перед запуском в конце 2027 года.

HALO станет модулем, который будет использоваться астронавтами для выполнения повседневных задач, предоставляя пространство для проживания, работы, проведения научных исследований и подготовки к миссии на поверхность Луны. Он будет запущен на орбиту Луны вместе с модулем PPE (Power and Propulsion Element) от Maxar Technologies.

Модуль HALO на объекте Thales Alenia Space в Турине, подготовленный к отправке в США. Фото: Thales Alenia Space

Жилой модуль создан на основе конструкции космического корабля Cygnus, герметичная секция которого была разработана компанией Thales Alenia Space for Orbital Sciences (ныне Northrop Grumman). Он создан на базе многоцелевого логистического модуля (MPLM), который использовался в американских космических челноках.

HALO имеет длину 7 м и диаметр 3 м и оснащен тремя стыковочными портами. После стыковки с космическим кораблем «Орион» он сможет принять на борт четырех астронавтов. Там они могут проживать в течение в течение 30 дней. Согласно текущим планам, первый экипаж должен достичь станции Gateway в 2028 году в рамках миссии Artemis IV.

Европейское космическое агентство и космическая промышленность, в частности Thales Alenia Space, принимают активное участие в международной программе Artemis, целью которой является восстановление постоянного присутствия человека на Луне и создание инфраструктуры на ее поверхности и на орбите.

Визуализация станции Gateway на лунной орбите. Фото: НАСА

Станция Gateway является одним из элементов программы Artemis. Помимо строительства модуля HALO, франко-итальянская компания также участвует в других проектах лунной инициативы. В феврале 2025 года компания Thales Alenia Space получила заказ от Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах на строительство шлюза на станции, который позволит астронавтам совершать выходы в открытый космос.