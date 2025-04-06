Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Модуль будущей космической станции Gateway перевезли в США из Европы
Жилой модуль HALO для будущей станции Gateway перевезен из Европы в США — на заводы Northrop Grumman, где будет завершено его оснащение. Запуск модуля запланирован на конец 2027 года.

Модуль HALO (Habitation And Logistics Outpost) станет первым из двух сегментов станции Gateway на лунной орбите. За проектирование и строительство модуля отвечала франко-итальянская компания Thales Alenia Space, которая в начале апреля 2025 года отправила его в США со своего завода в Турине, Италия.
Жилой модуль HALO для будущей станции Gateway на лунной орбите отправился из Турина в США. Фото: Thales Alenia Space
Информация о завершении работ над модулем HALO была опубликована компанией Thales Alenia Space в феврале 2020 года. Сегмент был доставлен в Гилберт, штат Аризона, где располагается Northrop Grumman — основной поставщик проекта станции Gateway. Американская компания завершит разработку оборудования HALO перед запуском в конце 2027 года.

HALO станет модулем, который будет использоваться астронавтами для выполнения повседневных задач, предоставляя пространство для проживания, работы, проведения научных исследований и подготовки к миссии на поверхность Луны. Он будет запущен на орбиту Луны вместе с модулем PPE (Power and Propulsion Element) от Maxar Technologies.
Модуль HALO на объекте Thales Alenia Space в Турине, подготовленный к отправке в США. Фото: Thales Alenia Space
Жилой модуль создан на основе конструкции космического корабля Cygnus, герметичная секция которого была разработана компанией Thales Alenia Space for Orbital Sciences (ныне Northrop Grumman). Он создан на базе многоцелевого логистического модуля (MPLM), который использовался в американских космических челноках.

HALO имеет длину 7 м и диаметр 3 м и оснащен тремя стыковочными портами. После стыковки с космическим кораблем «Орион» он сможет принять на борт четырех астронавтов. Там они могут проживать в течение в течение 30 дней. Согласно текущим планам, первый экипаж должен достичь станции Gateway в 2028 году в рамках миссии Artemis IV.

Европейское космическое агентство и космическая промышленность, в частности Thales Alenia Space, принимают активное участие в международной программе Artemis, целью которой является восстановление постоянного присутствия человека на Луне и создание инфраструктуры на ее поверхности и на орбите.
Визуализация станции Gateway на лунной орбите. Фото: НАСА
Станция Gateway является одним из элементов программы Artemis. Помимо строительства модуля HALO, франко-итальянская компания также участвует в других проектах лунной инициативы. В феврале 2025 года компания Thales Alenia Space получила заказ от Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах на строительство шлюза на станции, который позволит астронавтам совершать выходы в открытый космос.

#сша #космос #европа #наса #halo #northrop grumman #космическая станция #gateway #thales alenia space
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
5
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
31
Роснедра: 75% российских запасов редких металлов сосредоточено в Арктике
5
Издание Forbes назвало Cybertruck от Tesla «крупнейшим провалом за десятилетия» в автопроме
3
Новая языковая модель Llama 4 выйдет в конце апреля
+
Энтузиаст собрал из кубиков Lego полноразмерную Volvo V70
2
Samsung готовит к выпуску три модели Galaxy Watch 8
2
Nothing анонсировала CMF Phone 2 с необычным расположением камер и улучшенными характеристиками
+
Grand Theft Auto Vice City портировали на Sega Dreamcast
1
Некоторые владельцы видеокарт Nvidia жалуются на чёрные экраны из-за драйвера версии 572.83
6
Космический корабль с термоядерным реактором Pulsar Fusion вдвое сократит время полёта на Марс
3
Orange Pi выпустила одноплатный компьютер RV на архитектуре RISC-V по цене от $30
+
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
+
«Майнкрафт» установил рекорд кассовых сборов среди фильмов по мотивам видеоигр
1
Власти Украины обсуждают возможность проведения президентских выборов в ближайшие месяцы
2
Casio анонсировала лимитированные часы GM2100 в коллаборации с One Ok Rock
1
Польша передала Украине новые терминалы Starlink для связи
+
ПК с видеокартами GeForce RTX 5060 продаются по цене от 1149 долларов
3
NVIDIA полностью открыла исходный код PhysX и Flow
4
В США представлен коаксиальный нано-дрон Helius для нужд армии
3

Популярные статьи

ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
166
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
6
Обзор телевизора Akai TA55BU700: бюджетный 4К с Android TV за 25 тысяч рублей
36
Робот из жидкого металла уже существует — предок модели Т-1000 из фильма о восстании машин
+
Анонсирована Nintendo Switch 2 - консоль для аристократов
1
Neuralink в 2025г проведет первую операцию по восстановлению зрения у незрячего человека
5
Пошлины Трампа в США могут повлиять на стоимость продукции Apple
+

Сейчас обсуждают

Николай Кукушкин
21:09
Тв путаешь. Есть мульти карты, а есть всякие mfm-контроллеры. Первые - широкий набор железа, вторые - только hdd.
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Александр Кучин
21:02
Чуваки буквально применили магию (правила микромира на макромир), значит ли что и эффект наблюдателя/погрешности засчет самого факта измерения тоже можно применить на макромир?
Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
Александр Вертеев
20:56
На 4070ti s на новых дровах ни одной проблемы не словил, на 5080 с платой на х870 в режиме pci 5.0 единственная проблема, что при выходе компа из режима сна несколько секунд виснет мышь. Никаких други...
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Ибрагим Гулаев
20:53
Вы ужасны, я реально рву и мечу. Вы 7 раз выразили одну и ту же мысль, при этом не сказав ничего вообще.
Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
Александр Белоусов
20:44
Я считаю блок питания нужно брать не самый дешман впритык к энергопотреблению. Расчетное это расчетное, а пиковые нагрузки могут быть гораздо выше. 450 это уже для офисных ПК в 2025м году, а если апгр...
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
nonses84
20:44
Много чего зависит от того сколько выделенно энергопотребления на карту, потому что есть случаи когда с завышенным энергопотреблением ноутбучная 4060 производительней заниженной по Э. П. 4070. Короче ...
Ноутбучные RTX 5090 показали производительность на уровне десктопной RTX 4070 Ti Super
Маэстро
20:37
чёт мало, или это только начало.....
«Роснано» требует 5,6 млрд рублей с Чубайса и экс-менеджеров за провал проекта
beltar
20:36
Карте на 115 Вт хватит БП на 450.
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
unhurtable
20:24
Раз в разы то всего за пять - в два с лишним раза же...
На разработку Star Citizen собрали уже более $800 миллионов
AKS
20:20
*... Не злите меня — и так уже трупы прятать некуда! Шучу я, шучу — на самом деле, мест полно...*
«Роснано» требует 5,6 млрд рублей с Чубайса и экс-менеджеров за провал проекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем