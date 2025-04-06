Финляндия отказывается от угля «раньше графика»: страна импортирует уголь в основном из России.

Доля угля в энергобалансе Финляндии упала ниже одного процента, но финны не останавливаются на достигнутом — энергетическая компания Helen официально закрыла еще одну угольную электростанцию — Салмисаари в Хельсинки. В то же время доля ветроэнергетики в стране существенно растет.







Закрытие электростанции Салмисаари означает, что Финляндия выполнит свою национальную задачу по отказу от угля на четыре года раньше запланированного срока. По данным Helen, помимо сокращения выбросов и повышения энергетической независимости страны, это изменение также помогает сократить счета за электроэнергию для финнов.





«Мы смогли повысить свою конкурентоспособность, инвестируя в гибкость энергетической системы в соответствии с нашей стратегией и преобразуя наше производство в сторону экологически чистых решений», — прокомментировал ситуацию Олли Сиркка, генеральный директор Helen.

Финляндия импортирует уголь, в основном из России. Таким образом, с политической точки зрения полный и быстрый отказ от угля выгоден финнам. Ветроэнергетика набирает популярность. За последние пять лет её доля в энергобалансе Финляндии значительно возросла и в настоящее время покрывает четверть потребностей страны в энергии.

В 2024 году на долю Салмисаари и двух других угольных электростанций — Васкилуото 2 и Мартинлааксо 2 — пришлось всего 0,8 процента. На электростанции Мартинлааксо 2 (Martinlaakso 2) сжигается уголь и биомасса, а ее оператор планирует прекратить сжигание угля в 2026 году.

Третья действующая угольная электростанция, Мери-Пори, остается в стратегическом резерве до конца 2026 года на случай серьезных сбоев в работе электростанций в стране или чрезвычайных ситуаций.

«В 2019 году парламент практически единогласно принял резолюцию о поэтапном отказе от использования угля в электроэнергетике в течение десяти лет. В то время эта цель казалась амбициозной, но теперь, когда мы достигли ее раньше срока, кажется, что принятие этого закона было очень дальновидным», — прокомментировала ситуацию министр климата и окружающей среды Финляндии Сари Мултала.

Мултала добавила, что импортируемая в Финляндию ископаемая энергия была заменена более чистыми решениями. В настоящее время ветроэнергетика является «крупнейшим драйвером экономического роста в Финляндии», согласно отчету Конфедерации финской промышленности. В стране реализуется более 400 проектов по строительству ветровых электростанций на суше и 20 проектов по строительству ветровых электростанций на море, а также 80 проектов по строительству солнечных электростанций.

Требования экологического движения по постепенному отказу от угольной энергетики когда-то считались невыполнимыми. Однако закрытие угольных электростанций в Хельсинки в совокупности сократит общие выбросы Финляндии на 5 процентов. Это наглядное свидетельство преобразующей силы климатического движения.

По мнению активистов, Финляндии еще многое предстоит сделать. Они указывают на значительную задержку строительства атомной электростанции «Олкилуото-3» в Финляндии и продолжающееся использование в стране энергии от сжигания биомассы. Несмотря на то, что сжигание биомассы считается более экологичным, чем сжигание угля, оно все же не является полностью экологичным решением. Речь идет о сжигание древесины, остатков урожая и других органических материалов для выработки энергии.

В настоящее время 14 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) полностью отказались от использования угля в производстве энергии. В прошлом году к этой группе присоединилась Великобритания. Еще 13 стран ОЭСР планируют отказаться от угля к 2030 году.

В 2017 году Великобритания и Канада создали Альянс за отказ от угля (PPCA) — группу стран, регионов и организаций со всего мира, стремящихся ускорить переход от угольного производства электроэнергии.

Финляндия является членом PPCA с момента ее основания, и с тех пор число членов альянса выросло до 180. Россия к мировому движению по отказу от угля пока не примкнула.