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kosmos_news
Handelsblatt: Немецкая партия ХДС/ХСС предлагает приостановить демонтаж шести ядерных реакторов
Германия может вернуться к атомной энергетике.

Тема ядерной энергетики вновь возвращается в политическую повестку дня Германии. Спустя почти два года после вывода из эксплуатации последних трех атомных энергоблоков фракция ХДС/ХСС подготовила документ, в котором предлагает остановить демонтаж электростанций. Подразумевается их возможный перезапуск, даже если новым владельцем объектов станет государство. Министр окружающей среды считает эту идею «абсурдной».


К журналистам издания Handelsblatt попал документ, в котором ХДС/ХСС предлагает немедленно приостановить демонтаж шести выведенных из эксплуатации ядерных реакторов. По мнению христианских демократов, государство должно срочно проверить, на какой стадии сноса находится каждый из объектов и возможно ли их повторное открытие с технической, финансовой и организационной точек зрения. 

Эта задача будет поручена независимым организациям, таким как Общество по безопасности установок и реакторов (GRS), Комиссия по безопасности реакторов (RSK) или TÜV. У экспертов будет время до июля следующего года, чтобы оценить, можно ли безопасно вернуть в эксплуатацию реакторы.

Согласно документу, «атомная технология по-прежнему обладает огромным потенциалом для производства экономически эффективной энергии без выбросов CO2. Отказ от атомной энергетики был крупной политической ошибкой». 

По мнению авторов, решения, принятые предыдущими правительствами СДПГ и «Зелёных», не только усилили зависимость от российского газа, но и увеличили затраты на преобразование энергии и существенно ограничили возможности декарбонизации. Авторы документа подчеркивают, что в условиях неопределенности с поставками газа и задержек в энергетической трансформации отказ от атомной энергетики был ошибкой. По их мнению, ядерная энергетика по-прежнему имеет огромный потенциал как стабильный источник энергии.

Одним из наиболее интересных пунктов документа является предложение о том, что в случае отсутствия интереса со стороны нынешних операторов, таких как RWE, Eon или EnBW, государство возьмет на себя управление атомными электростанциями. Христианские демократы предлагают создать новую государственную организацию, которая будет заботиться об этих объектах. Среди потенциальных операторов — Uniper — государственная энергетическая компания, спасенная государством от банкротства во время газового кризиса.

Федеральное министерство охраны окружающей среды немедленно отреагировало на планы христианских демократов, назвав их «нереальными» и «совершенно абсурдными». Министр Штеффи Лемке прямо заявляет, что демонтаж реакторов идет полным ходом и что ключевые компоненты уже вывезены.

Согласно действующему Закону о ядерной энергии, реакторы должны быть демонтированы немедленно после прекращения эксплуатации. И вот тут все становится сложнее, потому что даже простое прекращение демонтажа потребовало бы изменения законодательства, а повторная сборка реактора могла бы рассматриваться как новое строительство. 

Это, в свою очередь, повлечет за собой дорогостоящий и многолетний процесс получения разрешений и проверок. Министерство охраны окружающей среды также предостерегает от высоких затрат, связанных с возможной реконструкцией инфраструктуры, наймом квалифицированного персонала и закупкой нового ядерного топлива. 

Внутренние документы министерства также содержат аргументы относительно правовых, экономических и связанных с безопасностью рисков, которые, по словам Лемке, ЕС пытается «некритически переложить на государство». 

Маркус Креббер, глава энергетического гиганта RWE, также оказался ярым противником планов ХДС/ХСС. Он заявил, что эпоха атомной энергетики в Германии подошла к концу. В качестве примера он привел АЭС Эмсланд, которая была остановлена в апреле 2023 года. Её повторный запуск потребует огромных финансовых затрат, многих лет административных процессов и создания команды специалистов с нуля. Он выразил сомнения относительно того, действительно ли немецкое общество готово к такому шагу.

Аналогичную позицию занимает и промышленная ассоциация BDI. В отчете, подготовленном Boston Consulting Group, отмечается, что, хотя поэтапный отказ фактически увеличил системные затраты и замедлил декарбонизацию, повторная активация старых реакторов сегодня технически и экономически нецелесообразна. Единственным вариантом было бы значительное субсидирование проектов со стороны государства, что создало бы огромный политический и бюджетный риск.

Традиционно эту тему поднимают и экологические группы, называя предложение вернуться к атомной энергетике «опасной тактикой саботажа». Мюнхенский институт охраны окружающей среды подчеркивает, что операторы сняли с себя ответственность за хранение ядерных отходов, перечислив в 2017 году 24 млрд евро в государственный фонд. Если бы реакторы были перезапущены, государству пришлось бы покрывать расходы на создание новых хранилищ и управление ими.

#германия #энергетика #аэс #ядерные реакторы
Источник: handelsblatt.com
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