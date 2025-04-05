Водородная энергетика все еще ждет прорыва на автомобильном рынке. Honda уделяет большое внимание этой технологии и теперь хочет испытать ее в космосе.

Автомобили на водородных топливных элементах считаются экологически чистой альтернативой автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому еще совсем недавно водородные двигатели считались весьма перспективными.







Однако теперь стало очевидно, что для того, чтобы водород вообще можно было использовать в транспортном средстве, его необходимо сжимать и охлаждать энергоемким способом. По данным экспертов, действует следующее практическое правило: водородному автомобилю требуется в четыре раза больше электроэнергии, чем электромобилю.

Одним из производителей автомобилей, активно использующих водородные технологии, является Honda. Несмотря на проблемы, японская компания рассчитывает на водород для декарбонизации своего автопарка к 2040 году.

Но Honda хочет сделать больше — сделать водород привлекательным и для использования в космосе. Вот почему автопроизводитель сотрудничает с космическими компаниями Sierra Space и Tec-Masters, чтобы испытать свою систему электролиза воды на Международной космической станции (МКС). Испытательный проект является частью видения Honda по обеспечению жизни на Луне и в других местах в космосе с использованием технологии возобновляемых топливных элементов, которая непрерывно вырабатывает водород, кислород и электричество.

По данным The Verge, Honda также планирует, что ее работающая на водороде регенеративная система будет использоваться для создания поселения людей на поверхности Луны. Компания также надеется доказать полезность своей технологии на Земле, проведя стресс-тестирование на Луне.

Как должна работать водородная система? В течение лунного дня система использует электроэнергию, вырабатываемую солнечными панелями, улавливающими солнечный свет. Затем установка электролиза воды под высоким давлением производит из воды водород и кислород. По мере того как Луна удаляется от Солнца, часть кислорода используется для нужд астронавтов, а остальная часть — для выработки электроэнергии. Единственным побочным продуктом процесса электролиза является вода, которая возвращается в регенеративную систему, создавая замкнутый энергетический цикл.

Создание надежного источника кислорода и электроэнергии в космосе поможет человечеству создать пригодные для жизни места обитания за пределами Земли, пишет The Verge. Испытания Honda призваны показать, может ли водород сыграть в этом центральную роль.