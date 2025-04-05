Apple не хочет использовать Starlink на iPhone и предпочитает поставщика Globalstar, когда дело касается спутникового интернета.

Благодаря Starlink Илон Маск создал крупнейшего провайдера спутникового интернета. Всего за 5 лет компания запустила в космос примерно 5500 спутников, которые теперь обслуживают около 130 стран.

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Преимущество этого решения в том, что оно позволяет принимать интернет даже в отдаленных районах, где раньше это было невозможно. Иногда таким же образом отправляются и экстренные вызовы.

Однако Starlink — не единственный поставщик. Другая компания — Globalstar, которая считается партнером Apple по спутниковому интернету для iPhone.

Компании спорят о частотах для прямой передачи данных на устройство. Илон Маск даже обратился в Федеральную комиссию по связи (FCC) с просьбой отклонить заявку Globalstar на использование определенной частоты для передачи спутникового интернета, сообщает Wall Street Journal.

Партнер Apple хотел использовать эти частоты для передачи спутникового интернета на iPhone. Однако дело в том, что Starlink также хотел бы обслуживать iPhone, но Apple не готова к сотрудничеству.

Starlink заключил партнерское соглашение с T-Mobile US, чтобы сделать Starlink доступным на новых iPhone. Запуск новой услуги запланирован на это лето, но Apple нужно подстроиться под нее в плане программного обеспечения. Чтобы сделать это возможным, были проведены переговоры с Apple.







Однако для того, чтобы обеспечить пользователей iPhone приемом интернета в отдаленных районах, Apple по сути хочет пойти своим путем, без SpaceX и T-Mobile US. Apple планирует купить 20 процентов акций Globalstar.

С 2022 года экстренные СМС для iPhone и iMessage работают в отдаленных районах через Globalstar. За последние годы Apple уже вложила немало денег в оператора спутникового интернета — к 2024 году эти средства превысили миллиард долларов.

Globalstar планирует запустить новую группировку из 48 спутников на низкой околоземной орбите для расширения своих услуг. Однако SpaceX заявила Федеральной комиссии по связи, что эти радиочастоты используются в диапазонах 1,6 ГГц и 2,4 ГГц.

SpaceX требует, чтобы эти частоты не были зарезервированы исключительно для Globalstar, а были доступны всем операторам. С другой стороны, Globalstar утверждает, что общее открытие частот приведет к сбоям в работе ее спутниковой группировки.

Ракеты SpaceX уже вывели на орбиту спутники Globalstar, которых в настоящее время насчитывается 48, что значительно меньше, чем у SpaceX. Ранее Apple также пыталась сотрудничать с Boeing в рамках совместного проекта, но из этого ничего не вышло.

Однако между Илоном Маском и Apple существуют и другие разногласия. Tesla уже давно спорит с Apple по поводу квалифицированных специалистов, работающих над программным обеспечением для автомобилей.





