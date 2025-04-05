ChatGPT теперь создает изображения в стиле Ghibli (японская анимационная студия), а один из первых сервисов для создания изображений с помощью искусственного интеллекта Midjourney выпустил новую ИИ-модель V7.

Когда впервые появились генераторы изображений на основе ИИ, модель Midjourney считалась одной из лучших. Однако в последние месяцы дела у Midjourney, похоже, идут не так уж хорошо. Между тем, все больше пользователей предпочитают создавать свои ИИ-изображения с помощью бесплатных сервисов, таких как Gemini, ChatGPT или Grok.







В последние дни большой ажиотаж вызвал сервис ChatGPT от OpenAI, поскольку теперь он позволяет пользователям создавать изображения в стиле известных комиксов, например, в стиле японской анимационной студии Ghibli.





Однако Midjourney не собирается так быстро уступать ChatGPT лидерство в области создания изображений. Компания хочет ответить новой, улучшенной моделью ИИ. Генеральный директор Дэвид Хотц озвучил в пятницу, 4 апреля, новые подробности о модели под названием V7, которая в настоящее время все еще находится в стадии альфа-версии.

По данным компании, новая модель должна обладать способностью более интеллектуально реализовывать текстовые команды (подсказки) и создавать более качественные изображения с лучшими текстурами. Кроме того, утверждается, что новая модель V7 будет в два раза дешевле и в 10 раз быстрее, чем текущая модель Midjourney. Также есть возможность переключаться между режимами Relax и более дорогим Turbo, каждый из которых обеспечивает качественно разные результаты.

Также будет доступен голосовой режим через веб-браузер. Там должна быть возможность использовать команды для улучшения только отдельных участков изображения, без необходимости переключения в специальный режим редактирования. В приложении Discord, которое можно использовать непосредственно на компьютере, смартфоне или планшете, также должна быть возможность напрямую общаться с моделью ИИ и отдавать команды голосом.

Новая модель искусственного интеллекта Midjourney разработана с возможностью настройки — например, должна быть возможность сохранения индивидуальных предпочтений. Для этого нейросеть будет как бы анкетировать своих пользователей в течение 5 минут и показывать им фотографии, чтобы узнать их предпочтения.

V7 в настоящее время проходит тестирование и, как ожидается, в течение следующих 2 месяцев в ней появятся новые функции. Модель можно опробовать уже сейчас через Discord (веб-браузер), введя «/settings» в окне чата Midjourney и отправив его. Затем появится меню настроек, в котором можно изменить модель ИИ на V7.