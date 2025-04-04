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kosmos_news
Космический корабль с термоядерным реактором Pulsar Fusion вдвое сократит время полёта на Марс
Использовать энергию термоядерного синтеза в космосе должно быть гораздо проще, чем на Земле. Космический корабль на термоядерном синтезе скоро будет выведен на орбиту.

Проект использования бесконечно чистой энергии из термоядерного реактора пока далек от осуществления, несмотря на многообещающие попытки реализации.
Фото: Pulsar Fusion
Британский стартап хочет использовать совершенно новый тип термоядерного двигателя для космических кораблей. Ожидается, что с помощью энергии ядерного синтеза космические аппараты смогут развивать чрезвычайно высокую скорость, что позволит вдвое сократить время полета, например, до Марса.
Фото: Pulsar Fusion
Pulsar Fusion предполагает, что разработанный ими двигатель сможет развивать скорость около 800 000 км/ч. Это сделало бы транспортное средство с таким приводом самым быстрым, созданным людьми. В настоящее время рекорд принадлежит зонду Parker Solar Probe НАСА — 692 000 км/ч.

Ожидается, что уже в 2027 году космический корабль впервые будет разогнан с помощью термоядерного двигателя. 

Ричард Динан, основатель и генеральный директор Pulsar, говорит, что термоядерная энергия на Земле совершенно неестественна: 

«Космос — гораздо более логичное и разумное место для термоядерного синтеза, потому что именно там он и происходит».

В термоядерном реакторе на Земле для успешного синтеза атомов необходимо затратить огромное количество энергии. Чтобы не допустить утечки частиц, генерирующих энергию, их необходимо заключить в плазму. Это одна из причин, по которой реакторы построены в форме кольца.

Однако реактор для термоядерного двигателя имеет не кольцевую, а линейную конструкцию. А Pulsar Fusion использует возможность утечки летучих частиц и хочет использовать ее для генерации своей двигательной энергии. Предполагается, что движущей силой является именно эта эмиссия частиц.
Фото: Pulsar Fusion
Это принципиальное отличие от термоядерных реакторов на Земле, которое значительно упрощает реализацию термоядерного двигателя. Ожидается, что топливо, необходимое для космического корабля Sunbird («Солнечная птица»), будет весить всего несколько граммов. По крайней мере, так утверждает британский стартап.

Однако сильным магнитам также придется генерировать плазму в космосе, что требует огромных затрат энергии, как и на Земле. Это требует больших затрат. По словам генерального директора Pulsar, этот процесс в термоядерном двигателе может оказаться неэффективным.

Суть в том, что такой двигатель все равно имело бы смысл создать, поскольку он мог бы кардинально изменить космические путешествия. Потребуется значительно меньше обычного топлива, а космические корабли можно будет сделать более легкими. Это факторы, которые могут сэкономить средства.

Sundbird будет функционировать как своего рода буксир, используя термоядерный двигатель для доставки космической капсулы к месту назначения. Pulsar Fusion планирует разместить несколько космических аппаратов Sundbird на околоземной орбите, где их можно будет использовать при необходимости. Аналогично, Sundbird могут также размещаться вблизи Марса.

Британский стартап подсчитал, что Sunbird сможет доставить до 2 тонн груза на Марс менее чем за 6 месяцев. Ожидается, что Sunbird произведет революцию в путешествиях к Сатурну или Юпитеру, а также в планируемых миссиях по добыче полезных ископаемых из околоземных астероидов или даже впервые сделает их осуществимыми.

В этом году компания Pulsar Fusion планирует сделать первый шаг к созданию термоядерного реактора в космосе. Компоненты будут доставлены на орбиту и там испытаны. В 2027 году впервые в космосе будет испытан ядерный синтез, с помощью которого стартап намерен доказать осуществимость такого двигателя.

#космос #ракеты #марс #двигатель #термоядерный реактор #pulsar fusion
Источник: edition.cnn.com
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