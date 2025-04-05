«Искусственное солнце следующего поколения», как называют этот реактор в Китае, достигло очередного прорыва.

Моделирование принципа работы Солнца на Земле ставит перед человечеством сложную задачу. В случае успеха ядерный синтез мог бы производить огромное количество чистой энергии. Но до этого еще предстоит пройти долгий путь. Китайский термоядерный реактор «Хуанлю-3» (HL-3) достиг нового прорыва в этом направлении.



Благодаря «искусственному солнцу следующего поколения», как называют данный реактор в Поднебесной, стало возможным приблизиться к экстремальным условиям, необходимым для начала ядерного синтеза. Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно данным издания, токамак в Чэнду впервые достиг состояния плазмы с температурой ионов 117 миллионов градусов Цельсия и температурой электронов 160 миллионов градусов. Плазма была создана с помощью сильных магнитов.

В отчете приводятся слова исследователя, участвовавшего в проекте HL-3, о достижении так называемого рубежа «двойных 100 миллионов градусов». При этом общие характеристики реактора значительно улучшились.

Например, стало возможным более точно фиксировать энергию в плазме и устранить нестабильности. Кроме того, впервые был достигнут «сверхточный» контроль операций, как пишет South China Morning Post.

В качестве следующего шага исследователи хотят постепенно повысить производительность HL-3 и таким образом лучше понять его работу. Однако ученые, как пишут СМИ, все еще далеки от настоящего ядерного синтеза или хотя бы эффективного производства энергии.