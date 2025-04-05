Демонстрационный образец BlackBird впервые взлетел с аэродрома. Теперь CycloTech хочет продолжить разработку системы привода.

Стартап CycloTech из австрийского Линца успешно осуществил первый полет своего демонстрационного образца воздушного такси BlackBird, говорится 3 апреля в заявлении компании. 27 марта воздушное такси, разработка которого длилась меньше года, наконец-то поднялось в воздух с аэродрома.

Воздушное такси совершает свой первый полет. Фото: CycloTech

eVTOL (электрический аппарат вертикального взлета и посадки) оснащен шестью так называемыми «циклороторами», разработанными самой компанией. У предыдущих демонстраторов было на 2 ротора меньше. По данным компании, BlackBird призван представлять собой совершенно новую конфигурацию летательного аппарата.

Благодаря 360-градусному вектору тяги eVTOL может взлетать и приземляться вертикально, что делает его пригодным для использования в городских условиях. Он может выполнять наклонное зависание, резкие торможения в воздухе, параллельную парковку и точную посадку даже в сложных погодных условиях.

BlackBird — это прототип с электрическим приводом. На этой основе впоследствии будет построена машина CruiseUp. По сравнению с CruiseUp, BlackBird примерно в 3/4 меньше. Длина — 4,9 метра, ширина — 2,3 метра. Максимальный взлетный вес составляет 340 кг.

eVTOL на аэродроме. Фото: BlackBird

Перед первым полетом было подтверждено, что все системы, включая аккумуляторную батарею, двигательную установку, органы управления полетом, программное обеспечение и авионику, работоспособны. Однако проект не завершен с первым полетом — CycloTech сейчас запускает обширную программу летных испытаний для дальнейшего исследования двигательной системы, разработанной стартапом.

Цель австрийской компании — создание более компактных, маневренных и комфортных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. В долгосрочной перспективе CycloTech намерена сделать использование таких летающих такси таким же обычным явлением, как эксплуатация автомобиля.



