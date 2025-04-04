Австрийская компания Accupower утверждает, что совершила прорыв в технологии аккумуляторов.

Компания Accupower из Граца утверждает, что совершила прорыв в технологии аккумуляторов. Это означает, что впервые можно наладить массовое производство более экологически чистых натрий-ионных аккумуляторов для промышленного применения.

Фото: Accupower

Продукт будет выпускаться под торговой маркой «Natec», что является сокращением от «Natrium Technologies». Натрий-ионные аккумуляторы считаются будущим электроэнергетики во всем мире.

Важнейшие преимущества в том, что в отличие от литий-ионных аккумуляторов, которые в настоящее время доминируют на рынке, натрий-ионные аккумуляторы не требуют критически важного сырья и считаются более пожаробезопасными. Кроме того, они служат в 4 раза дольше, и их можно заряжать быстрее.

Ключевой особенностью Natec является так называемая система управления батареями (BMS), которая используется для постоянного мониторинга, контроля и защиты батарей. Система, например, определяет уровень заряда, защищает от полного разряда и перезаряда.

«Наши высокотехнологичные разработки в области аккумуляторов уже используются по всему миру в самых разных промышленных приложениях. Мы можем запустить серийное производство натрий-ионных аккумуляторов и это огромная веха в устойчивом развитии отрасли», — говорит Мориц Минарик, генеральный директор Accupower.

С момента своего основания в 1998 году его компания экспортировала более 90 000 единиц различной продукции в 52 страны. Компания Accupower уже реализует первые заказы на серийное использование натрий-ионных аккумуляторов.

«Тот факт, что теперь мы можем запустить серийное производство натрий-ионных аккумуляторов, значительно снижает нашу зависимость от редкого сырья. Мы рады возможности внести решающий вклад в улучшение экологического баланса», — объясняет Беттина Хаберлер, главный операционный директор Accupower.

Важным направлением деятельности Accupoweer является устойчивое развитие. Например, аккумуляторы от клиентов со всего мира ремонтируются на заводе в Граце, что позволяет значительно увеличить жизненный цикл продукции. Это относится и к натрий-ионным аккумуляторам.