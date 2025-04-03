Ожидается, что будущий кольцевой коллайдер будет в три раза больше существующего Большого адронного коллайдера.

ЦЕРН, Европейская организация ядерных исследований, убеждена в возможности создания нового гигантского ускорителя частиц. Директор ЦЕРН Фабиола Джанотти заявила во вторник, 1 апреля, в Женеве, что исследовательский центр будет обладать самым необычным инструментом, который когда-либо создавало человечество.

Фото: ЦЕРНРезультаты технико-экономического обоснования проекта ускорителя частиц под названием Future Circular Collider (FCC, будущий кольцевой коллайдер) были представлены на пресс-конференции. Туннель будет проложен между Женевой и соседней Францией на средней глубине 200 метров.

«Очень важно инвестировать в науку, несмотря на геополитические конфликты», — сказал генеральный директор Джанотти.

Она добавила, что ни один другой инструмент не подходит для изучения бозона Хиггса, открытого в 2012 году. По словам ответственных лиц, технико-экономическое обоснование объемом более 1200 страниц демонстрирует надежный сценарий реализации проекта. Теперь доклад рассмотрят независимые комитеты.

Окончательное решение о том, будет ли объект действительно построен, вряд ли будет принято до 2028 года.

Планируется, что FCC заменит Большой адронный коллайдер (БАК), нынешний ускоритель частиц в Женеве, в середине 2040-х годов. FCC превзойдет БАК, который в настоящее время является самым мощным ускорителем частиц в мире.

По данным ЦЕРНа, в ходе технико-экономического обоснования было определено, что наилучшим вариантом для проекта является кольцевой ускоритель длиной 90,7 км. То есть FCC будет более чем в три раза больше Большого адронного коллайдера (LHC), длина которого составляет 26,7 километра.

Сравнение размеров показывает, что длина LHC составляет 26,7 километра, а длина FCC — 90,7 километра. Фото: ЦЕРНМежду тем противники проекта критикуют высокое энергопотребление планируемого ускорителя частиц. Как сообщил информационному агентству Keystone-SDA Филипп де Ружмон, соучредитель неправительственной организации Noé21, конечное потребление энергии ускорителем частиц может быть эквивалентно потреблению города с населением 700 000 человек.

Это означало бы, что потребление электроэнергии было бы выше, чем потребление всего кантона Женева (500 000 жителей). Кроме того, по словам де Ружмона, при прокладке туннеля длиной 91 километр будет получено огромное количество породы, которую придется где-то хранить.