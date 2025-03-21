Зампред Совета по инвестициям при Госдуме Кирилл Дмитриев сообщил, что встреча российских представителей с Илоном Маском может состояться в ближайшее время. Цель — обсудить полеты на Марс, в которых будет участвовать российская сторона.

Российские СМИ сообщили, что зампред Совета по инвестициям при Госдуме Кирилл Дмитриев недавно встретился с новым главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым и обсудил возможное сотрудничество с США в космической сфере.







В феврале президент Путин назначил Дмитриева спецпредставителем по вопросам иностранного инвестиционного сотрудничества. Его задача — связаться с иностранными инвесторами, которые хотели бы выйти на российский рынок или вернуться на него в случае снятия санкций.

Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хочет сотрудничать со SpaceX в рамках усилий Москвы по укреплению и развитию российского космического агентства «Роскосмос» и государственной атомной корпорации «Росатом». Он ожидает, что Россия в ближайшем будущем проведет переговоры с Илоном Маском об участии в полетах на Марс, похвалив владельца SpaceX за его усилия по расширению границ человеческих возможностей.

Дмитриев сообщил, что поддерживает связь с «Роскосмосом», российскими компаниями и Американской торговой палатой в России. Его заявления свидетельствуют о том, что Россия хотела бы расширить сотрудничество с США в космических проектах. Илон Маск пока не прокомментировал вышеуказанные сообщения.

Напомним, Россия планировала миссию на Марс совместно с Европейским космическим агентством в рамках проекта ExoMars. В 2022 году ЕКА приняло решение прекратить сотрудничество с Россией в этой области и продолжить подготовку к миссии самостоятельно. Цель — исследование Марса и поиск там следов жизни.

18 марта Владимир Путин заявил, что Россия не намерена облегчать западным компаниям возвращение на российский рынок. Он поручил правительству следить за западными компаниями, в контрактах которых есть положение, позволяющее использовать метод обратного выкупа, то есть покупку собственных акций компании, что может означать независимость западных компаний от российских акционеров. Однако президент подчеркнул, что каждый случай должен быть тщательно проанализирован.

Дмитриев также является главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По данным агентства Reuters, Дмитриев сообщил журналистам, что Россия заинтересована в сотрудничестве с американским бизнесом, в том числе в сфере добычи российских редкоземельных металлов. Глава РФПИ отметил, что в России их значительно больше, чем на Украине.

49-летний Дмитриев — один из ближайших соратников Владимира Путина. Аналитики даже считают его возможным преемником президента. Глава РФПИ получил образование в США, имеет диплом Стэнфордского университета, где он получил степень бакалавра экономики, а затем продолжил обучение в престижной бизнес-школе Гарвардского университета. За время своей карьеры финансиста он сотрудничал, в частности, с американскими и французскими компаниями.





