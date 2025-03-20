Российские и европейские чиновники заявляют, что Соединенные Штаты ищут пути сотрудничества в сфере энергетики с российским гигантом «Газпром» по «глобальным проектам», сообщает Bloomberg.

По данным анонимных источников Bloomberg, между официальными лицами США и России был установлен предварительный контакт по вопросу сотрудничества в сфере энергетики, но неясно, кто ведет переговоры и принимает ли администрация президента Дональда Трампа непосредственное участие в них. Белый дом отказался комментировать этот вопрос.







Однако на прошлой неделе на брифинге в Москве Владимир Путин упомянул о возможности сотрудничества между США и Россией. Он заявил, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетическом секторе, то можно будет построить газопровод в Европу. Он добавил, что это будет выгодно Старому Свету, который таким образом получит дешевый российский газ.

В феврале после разговора с Путиным Трамп сообщил в социальных сетях, что два лидера обсудили энергетические вопросы, в том числе касающиеся Украины. Природные ресурсы являются важной темой переговоров с Киевом, поскольку США связывают работу над возможным прекращением огня с соглашением по украинским полезным ископаемым.

Трамп неоднократно критиковал Европу за ее зависимость от российского газа. Однако, возможно, следуя «транзакционной политике» президента США, эти высказывания были направлены на то, чтобы убедить европейцев закупать больше американского СПГ.

Bloomberg сообщает, что попытки наладить контакты по энергетическим инициативам между США и Россией совпадают с более широкими американскими усилиями по ослаблению связей России с Китаем и Ираном.

Госсекретарь США Марко Рубио в прошлом месяце признал, что Вашингтон хочет ослабить связи между Москвой и Пекином, не сея при этом разногласий. Он отметил, что еще более тесные отношения между соседями, обладающими ядерным оружием, станут проблемой для американцев.

Источники Bloomberg выразили серьезные сомнения относительно способности администрации Трампа разрушить российско-китайские связи, учитывая, насколько сблизились две страны после 2022 года.

Однако «Газпром» хотел бы, чтобы США помогли запустить газопровод «Северный поток-2», который проходит по дну Балтийского моря и соединяет Россию и Германию, после того как в 2022 году на нем произошел саботаж, сообщили Bloomberg два источника. Это перекликается с другими сообщениями СМИ от начала марта, согласно которым американцы заинтересованы в восстановлении этого газопровода и взятии его под свой контроль. Этот момент также станет частью переговоров с Россией и Украиной.

Осенью 2024 года издание Wall Street Journal сообщило, что американский бизнесмен Стивен Линч, в прошлом занимавшийся бизнесом в России, хочет купить компанию, управляющую газопроводом «Северный поток», если она будет выставлена на аукцион.

Путин неоднократно заявлял, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу по «Северному потоку», однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать Германия, которая в настоящее время поддерживает Украину. Благодаря «Северному потоку» Россия и Германия могли бы снова сблизиться.

По словам одного из источников Bloomberg, «Газпром» также может предложить США участие в арктических проектах, если будут сняты санкции, ограничивающие иностранные инвестиции России.

Администрация Трампа дала понять, что санкции против России должны оставаться в силе до тех пор, пока не будет достигнут мир. Источники Bloomberg ожидают, что администрация Трампа предоставит исключения, разрешив некоторые инвестиции и транзакции, если мирные переговоры продвинутся.

В ходе последней беседы Владимира Путина с Дональдом Трампом российский лидер согласился на 30-дневное прекращение огня на объекты энергетики. По данным Кремля, это будет 30-дневный мораторий на атаки на «энергетическую инфраструктуру». Независимо от того, какие планы у американцев в отношении «Газпрома» и «Северного потока», энергетические вопросы остаются важным элементом мирных переговоров.



