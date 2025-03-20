Тысячи людей наблюдали, как пользователь Reddit обновлял BIOS компьютера в прямом эфире на YouTube. Обычно процесс обновления BIOS может занять до 10 минут.

Базовая система ввода-вывода (сокращенно BIOS) имеет решающее значение для компьютеров. Программное обеспечение, установленное на чипе материнской платы, не только обеспечивает корректный запуск устройств, но и регулирует трафик данных между операционной системой и оборудованием. Поэтому обновление BIOS может оказаться сложным процессом.







Пользователь Reddit GoarWithAGun запустил такое обновление со своего старого компьютера. Последняя версия BIOS была установлена на компьютере в 2018 году, и пользователь прочитал, что обновления исправят проблемы со стабильной работой оборудования. Поэтому он загрузил обновление на загрузочный SSD-диск и запустил его оттуда. Но это, очевидно, было ошибкой. Потому что спустя четыре часа BIOS все еще был занят удалением старых файлов.

Многие на форуме спрашивали, будет ли вообще виден какой-либо прогресс на панели загрузки или обновление просто не удалось. После 36 часов ожидания и огромного количества вопросов на Reddit пользователь GoatWithAGun начал прямую трансляцию на YouTube (https://www.youtube.com/live/p7TP3YCpUPk, в данный момент видео недоступно). Он написал: «По многочисленным просьбам я начал прямую трансляцию процесса».

Во время трансляции более 88 000 человек наблюдали за тем, как медленно продвигалось обновление BIOS. В то же время пользователь отвечал на вопросы зрителей. По его словам, данным компьютером он в основном не пользуется. Он хотел просто установить его в студенческом общежитии.

Даже спустя 100 часов улучшений не наблюдалось. Обновление BIOS продолжалось. Тем не менее, многие надеялись, что пользователь Reddit в конечном итоге добьется успеха.

Но затем пользователь написал: «В 14:14 по филиппинскому времени мой монитор потерял сигнал от ПК. Я вернулся к компьютеру, но он не отреагировал ни на какие попытки решить проблему».

Многие зрители сделали пожертвования пользователю Reddit во время прямой трансляции. Даже если его материнская плата не пережила обновление, он все равно может купить новую.