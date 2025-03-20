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kosmos_news
Космические силы США: Пять китайских спутников отработали технологию орбитального боя
Космические силы США заметили, что китайские спутники «ведут воздушные бои в космосе» на околоземной орбите.

Китай, судя по всему, усиленно готовится к военному конфликту в космосе. Об этом Космические силы США сообщили на конференции в Вашингтоне.


Космические силы США зафиксировали с Земли необычные маневры китайских спутников, сообщает Defense News.


«Мы наблюдали, как пять различных объектов приближались и удалялись друг от друга в космосе и маневрировали друг вокруг друга контролируемым образом», — говорит Майкл Гетлейн, заместитель начальника космических операций Космических сил США. 

«Это то, что мы называем воздушными боями в космосе. Они отрабатывают тактику, методы и процедуры проведения миссий со спутниками на орбите», — пояснил Гетлейн.

На Земле воздушным боем называют противостояние в воздухе самолетов. Они пытаются как бы перехитрить друг друга, чтобы попасть в тыл противника и нанести удар.

То же самое происходит и с так называемым воздушным боем на околоземной орбите. Однако в космосе маневры и контрманевры должны были быть спланированы заранее. Это связано с высокой скоростью движения спутников, задержкой между передачей и исполнением команд, а также физически ограниченной маневренностью на орбите.

Если воздушный бой между истребителями на Земле больше похож на боксерский поединок, где важна быстрая реакция, то со спутниками бой больше похож на шахматы. Способность спутников двигаться ограничена, поэтому придется предвидеть несколько ходов противника. Эксперты предполагают, что такие спутники-охотники будут в значительной степени полагаться на ИИ. Благодаря ИИ спутники смогут самостоятельно преследовать и уничтожать свою цель после получения команды на атаку.

Как могут выглядеть такие атаки, пока еще неясно. В космосе энергетическое оружие, такое как лазеры или микроволны, было бы эффективным для уничтожения вражеских спутников или их систем. Другой вариант: запуск микроспутников, которые бы таранили вражеский спутник. В качестве альтернативы спутник-охотник мог бы сам протаранить противника, но, конечно, это можно было бы сделать только один раз. Кроме того, можно попытаться маневрировать вблизи других спутников, чтобы на некоторое время прервать сигналы и, таким образом, сделать их непригодными для использования в краткосрочной перспективе, например, для спутниковой связи.

На конференции Космические силы ответили, что подобные учения по воздушному бою уже проводились в 2024 году. В проекте участвовали три экспериментальных спутника Shiyan-24C, а также спутники Shijian-605A и 605B. Предполагается, что спутники Shijian-605 также использовались для проверки того, как можно перехватывать сигналы с других спутников с целью шпионажа за коммуникациями. Для этого им необходимо подлететь как можно ближе к цели.

Это, безусловно, вызывает беспокойство у Космических сил. Такие страны, как Китай, а также Россия, быстро наращивают свой космический потенциал. Эта тенденция сократит технологическое преимущество США. 

«Раньше разрыв в возможностях между этими странами и нами был огромным. Теперь нам нужно изменить свой взгляд на космос, иначе разрыв в возможностях изменится и больше не будет в нашу пользу», — говорит Гетлейн.

По мнению Гетлейна, космос не следует рассматривать как единую сферу, фактически оторванную от Земли, воздуха и моря. Спутники являются важным компонентом разведки, навигации и связи для всех родов войск. По словам военного, цель Космических сил — не обеспечение превосходства в космосе просто ради космоса:

«Космические операции гарантируют, что мы можем действовать как единая сила во всех других областях».


#сша #китай #космос #военная техника #спутники #космические технологии #военные спутники
Источник: defensenews.com
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