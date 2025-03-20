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kosmos_news
Isar Aerospace запустит испытательную ракету впервые с космодрома из континентальной Европы
Старт миссии намечен на 20 марта. Запуск ракеты состоится с норвежского космопорта Аннёйа — это первый континентальный космодром Европы.

Базирующаяся в Мюнхене космическая компания Isar Aerospace достигла важного рубежа: в середине марта она получила одобрение Норвежского управления гражданской авиации (NCAA) на свой первый испытательный полет. Запуск миссии «Going Full Spectrum» запланирован на 20 марта с космодрома Аннёйа в Норвегии (точное время запуска определится в зависимости от погодных условий, безопасности и состояния инфраструктуры).
Фото: Isar Aerospace
Предстоящий испытательный полет станет первым запуском орбитального корабля с территории континентальной Европы. Ракета Spectrum, полностью разработанная и построенная компанией Isar Aerospace, не будет нести никаких полезных нагрузок в ходе своего первого полета. Основное внимание уделяется сбору как можно большего количества данных о ракете.

«В сегодняшней геополитической ситуации наш первый испытательный полет — это больше, чем просто запуск ракеты: космос — одна из важнейших платформ для нашей безопасности, устойчивости и технологического прогресса», — сказал Даниэль Метцлер, генеральный директор и соучредитель Isar Aerospace, о значимости этого испытательного полета.

Двухступенчатая ракета Spectrum («Спектр») предназначена для транспортировки малых и средних спутников. При высоте 28 метров и диаметре 2 метра он может выводить полезную нагрузку массой до 1000 кг на низкую околоземную орбиту или до 700 кг на солнечно-синхронную орбиту.

Первая ступень оснащена девятью двигателями Aquila, а вторая — одним двигателем Aquila. В качестве топлива используются жидкий кислород и пропан. Компания разработала ракету с целью достижения цены около 10 000 евро за килограмм полезной нагрузки при транспортировки на орбиту.

Космодром Аннёйа в Норвегии — первый действующий космодром на материковой части Европы. Объект был официально открыт 2 ноября 2023 года наследным принцем Норвегии Хоконом. Isar Aerospace имеет эксклюзивный доступ к первой стартовой площадке космодрома, спроектированной в соответствии со спецификациями компании.

Благодаря своему расположению на северном побережье, площадка предлагает идеальные условия для запусков на солнечно-синхронные и полярные орбиты — орбиты, для которых во всем мире существует лишь ограниченное количество вариантов стартовых площадок для запусков.

«Наша цель — протестировать каждый компонент и систему ракеты-носителя. Независимо от того, как далеко продвинется этот испытательный полет, он станет значительным шагом для доступа Европы к космосу», — заявил Александр Даллонеау, вице-президент по миссиям и запуску в Isar Aerospace.

Результаты испытаний будут учтены при дальнейшей разработке будущих ракет Spectrum, которые будут строиться и испытываться параллельно. С помощью этого испытательного полета компания Isar Aerospace намерена внести важный вклад в европейскую космическую автономию и заложить основу для независимого и конкурентоспособного доступа к космосу из Европы.

#космос #европа #ракеты #isar aerospace
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