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Биткоин отреагировал ростом на сохранение ФРС ключевой ставки
19 марта Федеральная резервная система США (ФРС) оставила ключевую ставку неизменной в диапазоне 4,25–4,5%. На фоне публикации данных ФРС ночью 20 марта биткоин пробил уровень $87 000, однако потом снова просел.

Как и ожидалось, Федеральная резервная система 19 марта сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне от 4,25 до 4,50 процента. Ключевая процентная ставка находится в этом диапазоне с декабря прошлого года. Ранее процентные ставки снижались несколько раз.


Во время заседания центрального банка внимание участников рынка было приковано к заявлениям председателя ФРС Джерома Пауэлла и экономическим и инфляционным прогнозам властей. Хотя Федеральная резервная система дала более негативный прогноз по инфляции и экономическому росту, рынки — особенно биткоин — положительно отреагировали на заседание центрального банка и последующую пресс-конференцию.

По прогнозам властей, в 2025 году экономика США вырастет всего на 1,7 процента. В декабре прогноз составлял 2,1%. Между тем прогноз базовой инфляции был пересмотрен в сторону повышения с 2,5 до 2,8 процента. Хуже всего выглядит замедление экономического роста в сочетании с повышением инфляции. Однако в последние недели участники рынка, похоже, уже учли в ценах более высокий риск так называемой «стагфляции».

Основной причиной ухудшения прогнозов является торговая политика президента США Трампа, которая в последние недели оказала существенное давление на фондовые рынки и стоимость биткоина. Несмотря на то, что Федеральная резервная система классифицирует тарифы Трампа как оказывающие влияние на рост цен, сегодня рынкам, возможно, помогло повторное заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что это влияние, скорее всего, будет временным. Пауэлл также заявил, что экономика США выглядит «здоровой».

Между тем, публикуемый ежеквартально «точечный график» показывает, что власти прогнозируют медианную ключевую процентную ставку на уровне 3,9 процента к концу этого года. Это будет означать, что в 2025 году ожидается два снижения процентных ставок. 

Между тем, позитивный прогноз для рынков заключается в том, что Федеральная резервная система теперь будет сокращать свой баланс менее резко. На сегодняшний день центральный банк сокращает свой портфель государственных облигаций на 25 миллиардов долларов в месяц — с 1 апреля он составит всего 5 миллиардов долларов. Тот факт, что в будущем Федеральная резервная система будет изымать меньше ликвидности с рынка, считается позитивным фактором для таких активов, как биткоин.

Основной причиной слабости цены биткоина в последние недели стала неопределенность, возникшая из-за макроэкономической ситуации, в то время как более высокие данные по инфляции сделали смягчение денежно-кредитной политики менее вероятным.

Неопределенность на рынках заставляет инвесторов все чаще переходить на инвестиции с низким уровнем риска, такие как облигации. Некоторые инвесторы по-прежнему рассматривают BTC как «рискованный актив», который не следует включать в портфель в периоды нестабильности рынка.

Цена биткоина также очень чувствительна к ожиданиям относительно процентных ставок. Это связано с тем, что более низкие процентные ставки обычно приводят к увеличению денежной массы, с которой BTC имеет необычайно высокую корреляцию.

Поскольку рынок позитивно отреагировал на заседание центрального банка и с тех пор заложил в цены дальнейшее снижение процентных ставок, неудивительно, что цена биткоина в ответ значительно выросла. Ночью 20 марта BTC впервые за десять дней удалось преодолеть отметку в 87 000 долларов. К утру биткоин немного просел, однако тренд в целом положительный.

#сша #финансы #экономика #криптовалюты #биткоин #ключевая ставка #фрс
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