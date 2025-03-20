Космическая капсула Crew Dragon приводнилась в океане у побережья Флориды в среду вечером, 19 марта.

После того, как из-за неисправности космического корабля Starliner двум американским астронавтам пришлось остаться на Международной космической станции (МКС) примерно на девять месяцев дольше, чем изначально планировалось, они вернулись на Землю.

Суни Уильямс после возвращения на Землю

«Добро пожаловать домой», — прозвучало сообщение из центра управления после того, как космическая капсула Crew Dragon с Суни Уильямс и Барри Уилмором на борту приводнилась в океане у побережья американского штата Флорида. Прямую трансляцию событий осуществляло американское космическое агентство НАСА.

«Какое путешествие!», — сказал американский астронавт Ник Хейг, который, как и российский космонавт Александр Горбунов, также находился в капсуле и был командиром Crew-9. По словам менеджера НАСА Джоэла Монтальбано, посадка была «прекрасной»: «Здорово, что Crew-9 вернулся домой».

В среду вечером, 19 марта, капсула, произведенная космической компанией SpaceX миллиардера Илона Маска, отстыковалась от МКС. После полета она приводнилась — замедленная четырьмя парашютами — недалеко от города Таллахасси. Вскоре после этого вокруг капсулы были замечены дельфины, и в конечном итоге ее увезли на корабле.

На корабле из Crew Dragon высадили четверых астронавтов: сначала Хейга, затем Горбунова, потом Уильямс и, наконец, Уилмора — все улыбались, махали руками и показывали большие пальцы вверх. Затем их должны были обследовать медики и отправить в Хьюстон.

Уильямс и Уилмор прибыли на МКС в начале июня и должны были пробыть там всего около недели. Однако из-за технических проблем с космическим кораблем Starliner НАСА приняло решение по соображениям безопасности позволить космическому кораблю, разработанному американской компанией Boeing, вернуться на Землю пустым, без экипажа. В сентябре на МКС на корабле Crew Dragon полетели только двое астронавтов — Хейг и Горбунов вместо изначально запланированных четырех. Два свободных места осталось для Уильямс и Уилмора.

59-летняя Уильямс и ее 62-летний коллега Уилмор ранее уже несколько раз побывали в космосе. Они считаются опытными астронавтами. С самого начала планировалось, что Хейг и Горбунов пробудут на космической станции шесть месяцев. По данным НАСА, Уильямс и Уилмор в общей сложности провели на станции 286 дней. Экипаж Crew-9 провел в общей сложности 900 часов исследований на МКС и осуществил 150 научных экспериментов.

Изменение графика возвращения астронавтов потребовало принятия одних из самых сложных решений в истории НАСА: помимо того, что безопасность астронавтов должна была оставаться наивысшим приоритетом, необходимо было также учитывать, что на борту МКС им потребуются дополнительные запасы, такие как продукты питания и предметы гигиены. Кроме того, длительное пребывание подвергло их более интенсивному облучению, чем первоначально предполагалось.

Будущее охваченного кризисом космического корабля Starliner остается неопределенным, хотя НАСА продолжает подчеркивать, что агентству нужна другая транспортная система в качестве альтернативы «Crew Dragon». Уильямс и Уилмор никогда ранее не летали на Crew Dragon, и им пришлось пройти соответствующую подготовку к посадке перед обратным полетом с МКС.

«Эти двое были очень стойкими все это время», — сказал менеджер НАСА Стив Стич на пресс-конференции вскоре после приземления.

По его словам, «они стали частью команды МКС». Он также выразил особую благодарность семьям двух астронавтов. Сообщается, что НАСА будет отмечать благополучное возвращение двух астронавтов «довольно долгое время».





