Компания MBDA объявила о первом успешном испытательном пуске противотанковой управляемой ракеты Akreon LP. Это начало серии испытаний, проводимых в рамках программы MAST-F (Missile Air-Sol Tactique Futur).

Информация об успешном пуске новой противотанковой управляемой ракеты была опубликована 18 марта порталом Defence24. Мероприятие проходило на полигоне Генерального управления вооружений Франции (DGA).

Противотанковая управляемая ракета Akeron LP. Фото: MBDA

Целью испытаний была проверка эффективности компонентов ракеты, таких как маршевый двигатель, система запуска, а также проверка поведения ракеты в полете. Ракета Akeron LP была запущена в сторону моря с наземной пусковой установки, напоминающей ту, что использовалась, например, в морском варианте Hellfire. Тест подтвердил общую эффективность конструкции и, таким образом, положил начало периоду испытаний, который должен завершиться в 2026 году (возможные поставки начнутся через 24 месяца).

Работа над более крупным вариантом Akeron MP ведется в рамках европейской программы MAST-F (Missile Air-Sol Tactique Futur), которой руководит Организация по совместным исследованиям в области вооружений (OCCAR). Целью проекта является создание противотанковых управляемых ракет для французских боевых вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, морских платформ и наземных транспортных средств с целью замены, среди прочего, ракеты AGM-114 Hellfire II.

Первоначально планировалось, что данная ракета будет использоваться на вертолетах Tiger Mk.3, однако после прекращения их разработки было решено отказаться от ряда технологий, созданных для этой машины.

Было принято решение разрабатывать ракету Akeron LP, в которой система наведения имеет несколько режимов работы.

Akeron — семейство противотанковых управляемых ракет 5-го поколения, производимых компанией MBDA для замены ПТУР Milan и FGM-148 Javelin, используемых французской армией. Имеется несколько режимов стрельбы. В настоящее время доступны два типа ракет:

Akeron MP — ракета средней дальности (4–5 км), длиной 1,3 м, диаметром 0,14 м и массой 15 кг;

Akeron LP — ракета с дальностью поражения целей до 15–20 км (в настоящее время 8 км) при запуске с воздушных платформ (вертолетов и беспилотников), массой 30–40 кг, способная пробивать более 1000 мм катаной брони.

Противотанковая управляемая ракета Akeron LP. Фото: DGA

По данным компании MBDA, Akeron позволяет бороться с целями в различных условиях (город, сельская местность, пустыня или горы) как днем, так и ночью. Операторы, использующие ракеты этой серии, могут атаковать неподвижные или подвижные наземные (включая танки и боевые машины последнего поколения) и морские цели, а также нейтрализовать противника на укрепленных стационарных оборонительных позициях. В настоящее время заказы на этот тип ракет в варианте MP поступили от Франции, Швеции, Египта, Бельгии и Люксембурга.





