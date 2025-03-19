В последние годы несколько соглашений и конвенций, направленных на ограничение и контроль над вооружениями, были денонсированы подписавшими их странами. Очевидно, список стран, которые будут выходить из подобных конвенций, вырастет.
Распространение противопехотных мин является настоящим бедствием, поскольку от них ежегодно по всему миру погибает или получает увечья от 15 000 до 20 000 человек, в основном мирных жителей, часто спустя долгое время после окончания конфликтов. Оттавская конвенция запрещает приобретение, производство, хранение и применение противопехотных мин в 162 странах, которые ратифицировали ее с момента вступления в силу в 1999 году.
Однако 34 государства не пожелали подписать конвенцию, включая Китай, Северную Корею, Южную Корею, Иран, Россию и США. Вскоре к ним присоединятся еще четыре страны: Польша, Литва, Латвия и Эстония. Именно об этом они и объявили 18 марта.
«Военные угрозы государствам-членам НАТО существенно возросли», — заявили министры обороны этих четырех стран в совместном заявлении.
Они также добавили, что «перед лицом нестабильной обстановки безопасности крайне важно оценить все меры, направленные на укрепление возможностей сдерживания и обороны».
Поскольку Россия не ратифицировала Оттавскую конвенцию, министры Польши и стран Прибалтики считают, что их вооруженные силы также должны иметь возможность применять противопехотные мины в случае необходимости.
Известно, что среди стран, не подписавших и не ратифицировавших Оттавскую конвенцию, часто возникают территориальные споры. Так обстоит дело, например, с Арменией и Азербайджаном, Южной Кореей и Северной Кореей или Индией, Пакистаном и Китаем.
В случае стран Балтии противопехотные мины могут быть использованы для «оборонительной линии», которую они намерены создать путем строительства сети дотов и «противомобильных оборонительных» сооружений вдоль своих границ с Россией и Беларусью. То же самое касается и Польши, которая недавно начала строительство «восточного щита».