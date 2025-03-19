Министры обороны этих стран отметили возросшие военные угрозы государствам-членам НАТО, граничащим с Россией и Беларусью.

В последние годы несколько соглашений и конвенций, направленных на ограничение и контроль над вооружениями, были денонсированы подписавшими их странами. Очевидно, список стран, которые будут выходить из подобных конвенций, вырастет.

Мина с растяжкой, Балканы 1996 год

Распространение противопехотных мин является настоящим бедствием, поскольку от них ежегодно по всему миру погибает или получает увечья от 15 000 до 20 000 человек, в основном мирных жителей, часто спустя долгое время после окончания конфликтов. Оттавская конвенция запрещает приобретение, производство, хранение и применение противопехотных мин в 162 странах, которые ратифицировали ее с момента вступления в силу в 1999 году.

Однако 34 государства не пожелали подписать конвенцию, включая Китай, Северную Корею, Южную Корею, Иран, Россию и США. Вскоре к ним присоединятся еще четыре страны: Польша, Литва, Латвия и Эстония. Именно об этом они и объявили 18 марта.

«Военные угрозы государствам-членам НАТО существенно возросли», — заявили министры обороны этих четырех стран в совместном заявлении.

Они также добавили, что «перед лицом нестабильной обстановки безопасности крайне важно оценить все меры, направленные на укрепление возможностей сдерживания и обороны».

Поскольку Россия не ратифицировала Оттавскую конвенцию, министры Польши и стран Прибалтики считают, что их вооруженные силы также должны иметь возможность применять противопехотные мины в случае необходимости.

Известно, что среди стран, не подписавших и не ратифицировавших Оттавскую конвенцию, часто возникают территориальные споры. Так обстоит дело, например, с Арменией и Азербайджаном, Южной Кореей и Северной Кореей или Индией, Пакистаном и Китаем.

В случае стран Балтии противопехотные мины могут быть использованы для «оборонительной линии», которую они намерены создать путем строительства сети дотов и «противомобильных оборонительных» сооружений вдоль своих границ с Россией и Беларусью. То же самое касается и Польши, которая недавно начала строительство «восточного щита».