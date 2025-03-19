Европейская компания The Exploration Company объявила о завершении первого этапа испытаний одной из двух форкамер своего инновационного ракетного двигателя Typhoon.

Совместное франко-германское предприятие The Exploration Company завершило испытательную кампанию подсистем для своего инновационного ракетного двигателя. Двигатель Typhoon в некоторых отношениях похож на двигатель Raptor, используемый на ракете Starship/Super Heavy.

Фото: The Exploration Company

Ранее компания объявила, что работа над ракетным двигателем начнется в начале 2024 года, а проект будет софинансироваться французским космическим агентством CNES. Тесты на подачу топлива с краткосрочным зажиганием газогенератора, известные как preburner, ракеты Typhoon прошли в Немецком аэрокосмическом центре (DLR). Exploration Company сообщила, что было проведено в общей сложности 16 испытаний, включая полный запуск.

Не обошлось и без проблем.

«Мы столкнулись со сбоями в работе оборудования и в настоящее время проводим глубокий анализ данных, чтобы усовершенствовать наш подход, прежде чем перейти к следующему этапу», - сообщили в компании.

В некотором отношении Typhoon напоминает американский двигатель Raptor, который используется в самой мощной в мире ракете Starship/Super Heavy. Конечно, сложно точно сравнивать оба агрегата, поскольку европейский двигатель находится на очень ранней стадии разработки.

Однако на данном этапе появилась некоторая информация о ходе создания двигателя. Exploration Company заявила, что в качестве топлива Typhoon будет использоваться жидкий кислород и жидкий метан (металокс), использующие цикл полного дожигания генераторного газа (FFSC). Двигатель Raptor полагается на точно такое же топливо.

Таким образом, в форкамеры (так же называемые «предкамерами») поступают материалы в жидком состоянии, а после сгорания получаются газы, которые питают турбонасосы для впрыска жидкого топлива. Затем вещества поступают в основную камеру сгорания. В такой системе ничего не теряется, в отличие от системы в двигателе Merlin на ракете Falcon 9.

Также стоит отметить тягу Typhoon и Raptor. В заявлении компании Exploration Company говорится, что двигатель будет развивать тягу в 250 тонн-сил (тс).

Остается вопрос, для чего Typhoon будет использоваться. Raptor уже несколько раз испытывались в миссиях Starship/Super Heavy, и SpaceX все еще работает над их модернизацией. Возможно, Европа последует этому примеру.