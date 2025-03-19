Сообщается, что секретный прототип самолета представляет собой китайский истребитель шестого поколения.

Таинственный истребитель из Китая успешно совершил очередной полет. Судя по фотографиям и видео в социальных сетях, это был всего лишь второй испытательный полет секретного прототипа. Вероятнее всего, истребитель будет представлять собой самолет-невидимку.







Официальной информации о самолете типа «летающее крыло» нет. Есть предположение, что на снимках изображен китайский истребитель шестого поколения. Неофициально, в основном в социальных сетях, проект самолета часто называют J-36.





Испытательный полет проходил в Чэнду, в провинции Сычуань на юго-западе страны, где расположена штаб-квартира и собственный аэродром Chengdu Aircraft Corporation (CAC). Эта же компания разрабатывает и производит секретный самолет.

На недавно появившихся снимках истребитель показан с разных ракурсов. Фото позволяют сделать новые выводы о его возможностях и функциональности. Однако стоит обратить внимание, что нет никаких гарантий, что изображения не были отредактированы.

Уже во время первого испытательного полета возникло подозрение, что самолет может быть оснащен тремя двигателями. Новая фотография, на которой, по-видимому, видны форсажные камеры двигателей, подтверждает эту версию.





На другом снимке показан боковой профиль. Можно рассмотреть компонент, который, вероятно, является воздухозаборником для двигателей. Он расположен в верхней части фюзеляжа и слегка приподнят, чтобы обеспечить подачу воздуха к двигателям. Габариты нового самолета типа «летающее крыло» неизвестны.