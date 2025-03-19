Комментарии Чанпэн Чжао прозвучали на фоне общего снижения рынка криптовалют. Фокусируйтесь на полезности, а не на токенах, призвал бывший генеральный директор криптобиржи.

Инвесторы, которые выходят на рынок криптовалют, часто полагают, что им нужно лишь выбрать правильную монету, чтобы заработать состояние без особых усилий. Их привлекает динамика цен некоторых токенов, которые выросли в разы за короткий промежуток времени.







Согласно общепринятому мнению, биткоин больше не дает возможности превратить несколько долларов в тысячи или даже миллионы. Поэтому они избегают лидера рынка и спекулируют альтернативными криптоактивами, которые предположительно имеют больший потенциал.

Чанпэн Чжао, основатель и бывший генеральный директор крупной криптовалютной биржи Binance, в посте на платформе X объясняет, что владение только биткоином является лучшей стратегией в 99 процентах случаев.

17 марта Чанпэн Чжао отреагировал на пост, в котором пользователь X писал, что только 5 процентов инвесторов на рынке криптовалют настроены серьезно. Основатель Binance возразил, что 4 из этих 5 процентов участвуют в криптопроектах, которые не способны превзойти биткоин.

В целом он приходит к выводу, что держатели биткоинов в 99 процентах случаев получают большую прибыль, чем инвесторы в альткоины и другие классы активов. Чтобы превзойти инвесторов в биткоин, потребуются огромные усилия, пояснил Чжао.

Примечательно, что даже те, кто поощряет активную торговлю альткоинами на своих платформах, теперь выступают за «подход, ориентированный исключительно на биткоин».

Несмотря на то, что краткосрочный ажиотаж вокруг определенных альткоинов, «стратегия, ориентированная только на биткоин» доказала свою эффективность в еще молодой истории криптовалютного рынка. Конечно, трейдерам может повезти, и они смогут временно получить значительно большую прибыль с помощью мем-коинов. Однако шансы на то, что такая стратегия окупится в долгосрочной перспективе, невелики, как подчеркивает Чжао.

Хотя рыночная капитализация рынка криптовалют в целом за последние несколько лет выросла, инвестирование в большинство альткоинов оказалось убыточным делом, особенно по сравнению с биткоином. Вторая по величине криптовалюта Ethereum потеряла около 75 процентов своей цены по сравнению с BTC с конца 2021 года — хотя некоторые «эксперты» еще некоторое время назад были уверены, что ETH свергнет BTC с лидирующих позиций.

Другие криптовалюты появляются и исчезают, но одно остается неизменным: биткоин, безусловно, является самой важной и ценной из них. Причина, по которой биткоин занимает первое место, заключается, помимо прочего, в его децентрализации, надежности и сетевом эффекте. Без учета стейблкоинов на долю лидера рынка в настоящее время приходится около 75 процентов общей рыночной капитализации криптовалют.

Между тем, велики шансы, что в будущем доля биткоина на общем рынке криптовалют увеличится еще больше. Биткоин уверенно зарекомендовал себя как лучшее средство сбережения в цифровую эпоху с доступным рынком стоимостью в сотни триллионов долларов. Даже правительство США решило, что биткоин должен быть единственным активом в стратегическом резерве.









