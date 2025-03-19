Спутниковый интернет Starlink должен обслуживать отдаленные районы, но теперь, как ни странно, он доступен и в Белом доме.

По данным New York Times, Белый дом и другие правительственные здания США недавно были оснащены интернетом Starlink. Официально утверждается, что спутниковый интернет призван помочь в тех районах комплекса зданий, где прием мобильной связи ограничен, а доступ к Wi-Fi оставляет желать лучшего.







По словам Белого дома, новая спутниковая сеть Starlink — это «подарок» от SpaceX. Оператор Starlink — компания Илона Маска, который считается близким соратником президента США.

Но не только эта тесная связь раздражает критически настроенных наблюдателей: Starlink обычно используется в отдаленных районах, где интернет-сигнал отсутствует или слабый. Белый дом в центре мегаполиса Вашингтон на самом деле не входит в число таких районов. Кроме того, Белый дом не получает сигнал Starlink напрямую, а перенаправляет его через центр обработки данных. Таким образом, аргумент о предоставлении доступа в интернет в районах с плохим сетевым покрытием по сути не имеет никакого смысла.

По словам эксперта по кибербезопасности, который дал интервью The New York Times, использование такой технологии, как Starlink, в такой тщательно контролируемой и защищенной инфраструктуре, как Белый дом, в целом не имеет особого смысла. Получается, что ответственные лица просто создали дополнительную точку атаки. В настоящее время даже неизвестно, защищена ли связь через Starlink в Белом доме шифрованием или нет.

Еще до установки системы произошел странный инцидент: сообщается, что сотрудник SpaceX поднялся на крышу здания Белого дома, чтобы изучить возможности установки антенны Starlink. Там он случайно включил сигнализацию, которая не на шутку встревожила Секретную службу.

Хотя Белый дом на самом деле не нуждается в спутниковом интернете из-за своего расположения в центре большого города, в некоторых регионах США ситуация иная. Поскольку ресурсы Starlink ограничены, в некоторых крупных городах США даже невозможно приобрести и установить антенны Starlink.





