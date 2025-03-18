Ожидается, что функция появится с выходом iOS 19, который запланирован на осень 2025 года.

Наушники Pixel Buds от Google предлагают перевод телефонных звонков в реальном времени с 2017 года (хотя качество их работы вызывает споры). Конкурент Apple планирует внедрить эту функцию в AirPods в ближайшем будущем. Это должно стать возможным вместе с выходом iOS 19, который запланирован на осень 2025 года.



Технический журналист Apple Марк Гурман сообщил Bloomberg News, что Apple хочет реализовать функцию мгновенного перевода с помощью AirPods. По его словам, производитель iPhone хочет переводить разговоры во время телефонных звонков — например, с испанского на английский — в режиме реального времени.

Очевидно, что эта функция не относится к числу высокотехнологичных: Google представила функцию мгновенного перевода в первых наушниках Pixel Buds в 2017 году, а затем интегрировала ее в Pixel Buds Pro в 2022 году. Американская компания Humane также пыталась оснастить свои носимые устройства функцией перевода. Эффективность этих функций сильно различается. Однако Apple, возможно, захочет удивить качеством своего релиза.

Как сообщалось, на прошлой неделе Apple объявила, что ее голосовой помощник Siri с улучшенными навыками искусственного интеллекта все же будет запущен не раньше 2026 года, а не весной 2025 года.

Технологический гигант сообщил:

«На реализацию этих функций уйдет больше времени, чем мы думали».

По словам Гурмана, в этом году компания также планирует уделить особое внимание разработке iOS, iPadOS и macOS. Отраслевые СМИ утверждают, что iPhone получит одно из самых масштабных изменений дизайна за последние 10 лет.

Таким образом, функция мгновенного перевода с помощью AirPods будет использоваться на практике только с запуском iOS 19. Однако, по мнению некоторых участников сообщества Reddit, нет смысла ждать релиза Apple. Независимый проект 3PO от канадской некоммерческой организации Evergreen Labs уже предлагает перевод с автоматическим распознаванием речи для iOS и Android.