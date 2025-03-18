Huawei требует крупный штраф, а блогер в соцсети Weibo обвиняет Huawei в мошенничестве.

Компания Huawei известна прежде всего как производитель смартфонов и создатель европейской инфраструктуры 5G. Однако эта технологическая компания также продает электромобили в Китае. Huawei недавно выпустила рекламный видеоролик нового авто Maextro S800, чем вызвала критику очень известно блогера (так называемого инфлюенсера) с ником Racing Frappuccino. Теперь за это Huawei подает на него в суд.

Китайский инфлюенсер высмеял Maextro S800 в видеоролике. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в этом году. Фото: Huawei

Несколько недель назад компания Huawei выпустила серию видеороликов, в которых компания сравнила свой люксовый седан Maextro S800 с Mercedes Maybach S680 в нескольких тестах. Например, насколько хорошо они справляются с движением по стеклу, воде и песку. Удивительно, но S800 не оставил никаких следов во время езды по соответствующим препятствиям, а вот Maybach разбил стекло и разбрызгал воду.

S800 оставил все нетронутым (слева), а Mercedes Maybach разбил стекла и разбрызгал воду. Фото: CarNewsChina

Однако китайский автоблогер Racing Frappuccino посчитал рекламу Huawei странной, как сообщает CarNewsChina. Инфлюенсер опубликовал видео на китайской платформе Weibo, в котором заявил, что выдающиеся показатели Maextro были достигнуты благодаря подтасовкам.

Он обвинил Huawei в выборе скорости движения и массы порожнего автомобиля S800 таким образом, чтобы транспортное средство не оказывало влияния на препятствия (стекло и пр.).

На самом деле компания Huawei хотела показать, насколько выше комфорт езды в S800, поскольку его подвеска должна работать лучше, чем в других автомобилях класса люкс. Однако блогер Racing Frappuccino не только поставил под сомнение превосходную эффективность системы подвески, назвав ее чистым маркетингом. Он пошел еще дальше: предположил, что это типичное поведение для Huawei, с помощью которого технологическая компания хотела привлечь патриотически настроенных водителей, которые особенно заинтересованы в поддержке китайских брендов.

Китайский автоблогер Racing Frappuccino. Фото: CarNewsChina

Опубликованное критическое видео вызвало большой резонанс в китайском интернете. Racing Frappuccino теперь грозит юридические последствия. Huawei подала на него в суд и просит взыскать 140 000 долларов.

Новый седан Maextro S800 планируется выпустить в Китае в этом году. Будет выпущена электрическая и гибридная версия автомобиля. Будучи полностью электрическим автомобилем, машина будет иметь общую мощность 635 кВт (852 л.с.). Сколько будет стоить S800, пока неизвестно.



