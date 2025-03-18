Натриевые батареи считаются более экологичными, безопасными и более термостойкими.

Компания Elecom представила первый пауэрбанк (повербанк) с натрий-ионным аккумулятором. Технология, предлагающая альтернативу широко используемым литий-ионным аккумуляторам, имеет ряд преимуществ.

Натрий-ионный аккумулятор отлично справляется с холодом. Фото: Elecom

Натриевые батареи считаются экологически чистыми и более дешевыми, поскольку хлорид натрия более распространен на Земле, чем литий. Кроме того, натрий менее реакционноспособен. Это делает батареи более безопасными, поскольку снижается риск возгорания. Они также лучше переносят низкие температуры.

В пресс-релизе, опубликованном на портале Notebookcheck, компания Elecom заявляет об экологичности, безопасности и морозостойкости своей продукции. Таким образом, внешний аккумулятор можно использовать при температуре от плюс 50 до минус 35 градусов по Цельсию.

Кроме того, по данным Elecom, натриевый внешний аккумулятор должен быть способен «выдерживать до 5000 циклов зарядки». Вероятно, это означает количество циклов, после которых емкость существенно снизится. Считается, что литий-ионные аккумуляторы служат всего 500 полных циклов, после чего их емкость упадет до 80 процентов.

Внутри у новинки находятся 3 ячейки для батарей по 3000 мАч каждая, что означает общую емкость 9000 мАч. Пауэрбанк оснащен одним портом USB-A и одним портом USB-C с максимальной выходной мощностью 45 Вт. Максимальная мощность зарядки составляет 30 Вт.

Недостатком натриевых батарей является их низкая плотность энергии. Это также отражается на весе внешнего аккумулятора. Повербанк весит 350 граммов и имеет размеры 87 x 31 x 106 мм.

Для сравнения: литий-ионный внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч, такой как этот от Anker, весит чуть менее 200 граммов. При размерах 52 x 27 x 107 мм он также довольно компактен.

Цена нового внешнего аккумулятора в официальном интернет-магазине составляет 9980 иен, то есть чуть более $62. Теоретически более низкие затраты на производство натриевых батарей пока не нашли реального отражения, поскольку сопоставимые литиевые аккумуляторные батареи, как правило, дешевле. Пока неясно, поступит ли аккумулятор в продажу в Европе.

В последнее время проводится много исследований в области натриевых аккумуляторов, особенно для электромобилей, поскольку они позволяют снизить стоимость автомобиля. Однако производительность в целом хуже, чем у литий-ионных аккумуляторов.