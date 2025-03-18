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kosmos_news
Bloomberg: Американские армейские автомобили JLTV были построены с дефектными бронепанелями
Изготовленные в период с 2017 по 2019 годы армейские легкие тактические автомобили, вероятно, были поставлены заказчикам с дефектными бронепластинами. Об этом сообщает Bloomberg.

В 2015 году в рамках программы JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), запущенной в 2006 году для замены внедорожников Humvee («Хамви»), используемых армией и корпусом морской пехоты США, Пентагон уведомил Oshkosh Defense о первоначальном контракте потенциальной стоимостью 6,7 млрд долларов на поставку до 16 901 бронированных машин L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle). И это при том, что общая потребность оценивалась в 64 000 экземпляров.


Впоследствии L-ATV (переименованный в JLTV) выбрали и другие страны, такие как Бельгия, заказавшая 322 единицы в 2020 году, Румыния (129) и Литва (500 единиц заказано в два этапа: 200 в 2019 году и 300 в 2022 году). Соединенное Королевство также объявило о намерении закупить 2747 единиц для британской армии.

Производство JLTV началось в 2016 году. Однако вездеходы, сошедшие с конвейера в период с 2017 по 2019 год, вероятно, были изготовлены с дефектными бронепанелями. По крайней мере, так сообщило агентство Bloomberg.

На самом деле, согласно выводам внутреннего расследования, на которые ссылается информационное агентство, результаты контроля качества, проведенного в отношении примерно 12 800 бронепластин, произведенных американским филиалом сталелитейной компании Evraz, расположенным в Портленде (штат Орегон), были сфальсифицированы.

«Эти пластины были маркированы как испытанные и одобренные, но на некоторых из них позже появились признаки трещин», — сообщило агентство Bloomberg.

В частности, по меньшей мере четыре сотрудника Evraz North America признались, что не подвергали броневые пластины, о которых идет речь, испытанию на прочность на машине, хотя такая процедура является обязательной. Кроме того, они ввели ложные результаты исследований в итоговый отчет. 

«Фальсификация данных — широко распространенная практика», — говорится в сообщении внутреннего расследования, на которое ссылается Bloomberg.

Сотрудники объяснили это тем, что у них не было времени проводить испытания каждой пластины из-за высокой загруженности. 

«Так меня учили», — признался один из них. 

Хотя его начальство отрицало существование такой практики, Bloomberg полагает, что существует высокая вероятность того, что руководство знало о ней. 

По данным Bloomberg, эти броневые пластины сомнительного качества в первую очередь предназначались для JLTV. Теперь задача состоит в том, чтобы выявить машины, которые были созданы с их использованием. Только к 2024 году их уже было произведено около 22 000 единиц.

«JLTV постоянно демонстрирует свою способность устранять критические пробелы в вооруженных силах США и других стран», — утверждает производитель Oshkosh Defense на своем сайте.

Тем временем делом занялось ФБР, и в июле прошлого года его агенты посетили несколько предприятий Evraz North America. На данный момент, как заявило агентство Bloomberg, «нет никаких доказательств того, что непроведенные испытания и ложные данные связаны» с усилиями США по поддержке Украины или России.



#сша #военная техника #jltv #вездеходы
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