Французскими многоцелевыми истребителями четвёртого поколения Mirage 2000 владеют Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Перу, Греция, Египет и Тайвань.

Пока готовятся мирные переговоры с участием США, остается открытым вопрос о «гарантиях безопасности», которые могут быть предоставлены Украине. Этот вопрос также широко обсуждался президентом Франции Макроном во время общения с региональной прессой 14 марта.







Одной из таких гарантий могло бы стать размещение международных сил на Украине, чего Россия, естественно, не приемлет. Так, Макрон упомянул франко-британскую инициативу, заключающуюся в создании «открытой коалиции», способной разворачиваться в «ключевых точках» для «консолидации обороны» и «реализовывать программы подготовки».

В воздушном секторе Украина сможет рассчитывать на истребители-бомбардировщики F-16, которые будут поставляться Данией, Нидерландами, Бельгией и Норвегией. Вероятно, Украина также получит шведские истребители JAS-39 Gripen. Во всяком случае, Стокгольм предпринял шаги в этом направлении. Не исключено, что в дополнение к обещанным шести самолетам Mirage 2000 будут получены и другие истребители.







Макрон не исключает возможности поставки дополнительных самолетов в Киев, в том числе «третьими странами, которые их используют». Однако список стран, которые, скорее всего, пойдут на такой шаг, ограничен.

Страны, владеющие Mirage 2000: Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Перу, Греция, Египет и Тайвань.

Перу можно сразу исключить. То же самое касается Тайваня, которому очень нужны Mirage 2000, и Индии, которая стремится усилить свои ВВС. Откажется от такой идеи и Египет, который в какой-то момент сам присматривался к покупке эмиратских Mirage 2000-9.

Что касается Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, то они ищут покупателей на свои Mirage 2000, которые были заменены (или скоро будут заменены) на Rafale. Однако их хорошие отношения с Россией не предполагают оказание помощи Украине.

Греция по-прежнему размышляет о будущем своих Mirage 2000-5, поскольку контракт на их поддержку истекает в 2027 году. Однако в настоящее время отношения между Афинами и Парижем немного охладились из-за возможного заказа Турцией у Великобритании ракет класса «воздух-воздух» Meteor.