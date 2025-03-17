Исследователи из известных университетов едут в основном во Францию из-за политики администрации Трампа.

Все больше американских ученых испытывают враждебность по отношению к администрации Трампа. Поэтому очевидно, что часть из них переместится в другие страны, например, в Европу.

В марте университет Экс-Марсель во Франции пообещал американским ученым работу. По данным портала Gizmodo, на призыв уже откликнулись 40 американских исследователей. По словам президента Университета Экс-Марсель Эрика Бертона, некоторые из них найдут работу во Франции.







В пресс-релизе о своей инициативе «Безопасное пространство для науки» университет объявил, что в число 40 человек входят сотрудники Стэнфорда, Йельского университета, НАСА, Национальных институтов здравоохранения и Университета Джорджа Вашингтона. Большинство тем их исследований относились к области здравоохранения (медицина, эпидемиология, инфекционные заболевания, иммунология и так далее), окружающей среды и изменения климата, гуманитарных и социальных наук, а также астрофизики.

Университет Экс-Марсель опубликовал обращение к американским ученым 7 марта, когда стало известно, что администрация Трампа прекращает финансирование многих университетов и жестко ограничивает тематику исследований.

«Мы наблюдаем новую утечку мозгов. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь как можно большему числу ученых продолжить свои исследования», — заявил Бентон 12 марта.

Затем он обратился за помощью к правительствам Франции и европейских стран. Агрессивные действия администрации Трампа против научных учреждений уже ощущаются. Например, Медицинская школа имени Чана при Массачусетском университете недавно объявила о заморозке набора персонала и больше не принимает новых студентов.

Университет играет чрезвычайно важную роль в области лечения БАС, также известную как болезнь Лу Герига. Крупнейшим источником финансирования исследований этого заболевания были федеральные гранты Национальных институтов здравоохранения, многие из которых администрация Трампа урезала. Университет Пенсильвании также сообщил студентам, что больше не может их принимать.

Университет Экс-Марсель сообщил, что уже выделил 16 миллионов долларов на размещение трех американских исследователей сроком на три года. В своем пресс-релизе организация заявила, что сотрудничает с французским правительством, чтобы «содействовать прибытию исследователей и их семей в Марсель», и что это включает «трудоустройство, размещение, доступ к школам, транспорт и визы».