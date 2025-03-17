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kosmos_news
Подводные ветровые турбины NH1 будут поставлять электроэнергию во Францию ​​с 2028 года
Проект компании Normandie Hydroliennes использует турбины для выработки электроэнергии из океанских течений.

Помимо ветра и солнца, для получения чистой энергии принято использовать также приливы. В эту категорию систем выработки энергии входят, среди прочего, электростанции, работающие на волнах и течениях.
Графическое представление турбин NH1. Фото: normandiehydroliennes.fr 

На сегодняшний день эксплуатируется лишь несколько крупных и дорогостоящих приливных электростанций. Компактные системы, которые предполагается возводить так же быстро, как и морские ветряные турбины, все еще находятся на технологической стадии развития и, как правило, эксплуатируются только в качестве прототипов.


Французская компания Normandie Hydroliennes считает, что ей удалось добиться прорыва: к 2028 году в сеть будет поступать достаточно электроэнергии для обеспечения энергией 15 000 человек. ЕС также верит в эту концепцию. Пилотный проект NH1 получил финансирование в размере 31,3 млн евро, сообщает компания на своем сайте.


Система NH1 будет состоять из 4 турбин AR3000. Они похожи на ветряные турбины, установленные под водой на дне моря. Течение заставляет лопасти вращаться и вырабатывать электроэнергию. По данным Normandie Hydroliennes, AR3000 мощностью 3 МВт в настоящее время является самой мощной в мире подводной турбиной с горизонтальной осью вращения.

Ежегодно из NH1 будет вырабатываться 34 ГВт-ч — этого достаточно для снабжения 15 000 человек или около 7000 французских домохозяйств. Ожидается, что система NH1 будет введена в эксплуатацию и подключена к французской сети к 2028 году.

Преимущество приливной энергетики (или по другому: энергии приливов) заключается в том, что выработку электроэнергии можно прогнозировать более точно, чем при использовании солнечной и ветровой энергии. Это делает приливную энергетику хорошим дополнением к этим возобновляемым источникам энергии. Однако в настоящее время система не подходит в качестве полноценной замены, поскольку выработка энергии на имеющихся в настоящее время приливных электростанциях слишком низкая.

Согласно исследованию, во Франции второе по силе течение в Европе. Тем не менее, потенциал приливных электростанций составляет всего лишь 6 ГВт.

Из-за высоких затрат на строительство и обслуживание приливная энергия от небольших турбин зачастую во много раз дороже электроэнергии от морских ветряных турбин. Исключением являются очень крупные приливные электростанции, такие как французская La Rance мощностью 240 МВт. Киловатт-час там стоит около 10–13 центов, что по крайней мере близко к показателю ветровой электростанции — 5,5–10,3 цента/кВт-ч.

Normandie Hydroliennes стремится предложить «самую конкурентоспособную цену на французском рынке приливной энергии», но не уточняет, на какой объем в центах/кВт·ч она ориентируется. Подчеркивается, что 80 процентов затрат на строительство NH1 придется на Францию и что там будет напрямую и косвенно обеспечено 400 рабочих мест.


#энергетика #nh1 #ветровые турбины
Источник: normandiehydroliennes.fr
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