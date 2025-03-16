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kosmos_news
Китай испытывает новую плавающую боевую машину пехоты с дистанционно управляемой башней
На фотографиях из Китая запечатлены два прототипа Type 05, проходящие испытания. PLL-05 (Type-05) — китайское 120-мм батальонное самоходное артиллерийское орудие (самоходный миномёт).

Китай не только модернизирует свои военно-морские и военно-воздушные силы. Ожидается, что армия также получит новую технику.
Type 05. Фото: PLA 
Во главе списка приоритетов стоит техника, необходимая для возможного вторжения на Тайвань. Считается, что Китай поставил перед собой цель к 2030 году модернизировать свои вооруженные силы до уровня, который позволит ему быстро завоевать и оккупировать Тайвань.

Тактически важным средством для этого является плавающий самоходный миномёт Type 05. Его прототип был замечен в Китае и, по-видимому, получил современную модернизацию.
Фото: Weibo
Type 05 перевозился на грузовике. На фотографиях видно, что башня имеет новую, более компактную форму.
Из китайских источников уже поступила информация о том, что Китай хочет оснастить Type 05 необитаемой башней. По данным Army Recognition, фотография, похоже, подтверждает этот план.

В предыдущей модели БМП Type 05 ZBD-05 водитель находился в корпусе, а наводчик и командир — в башне. В варианте ZTD-05, оснащенном 105-мм пушкой вместо 30-мм, заряжающий тоже находится в башне.
ZTD-05. Фото: PLA 
Благодаря необитаемым башням всеми функциями можно управлять из корпуса. Вот почему башни также называют дистанционно управляемыми. Таким образом, позиции наводчика и заряжающего (заменены автоматом заряжания) отсутствуют.

Помимо меньшей численности личного состава, экипаж в корпусе лучше защищен, поскольку корпус бронирован сильнее, чем башня. Кроме того, экипаж находится дальше от боеприпасов. При попадании в башню хранящиеся внутри боеприпасы могут начать гореть и взрываться в результате цепной реакции. Шансы на выживание экипажа в корпусе гораздо выше, чем в башне.

За счет исключения члена экипажа и более компактной конструкции башни достигается экономия веса. Эту экономию можно использовать либо для увеличения дальности хода БМП, либо для установки других систем, повышающих живучесть.

Сообщается, что Китай планирует оснастить новый Type 05, а также другие бронированные машины, системами активной защиты (САЗ). Система автоматически обнаруживает приближающиеся ракеты и снаряды и уничтожает их направленными осколочными зарядами. Совсем недавно китайское государственное телевидение опубликовало видеозапись испытания китайской противотанковой ракеты GL-6.

Вероятно, прототип будет оснащен той же 30-мм пушкой, что и ZBD-05. Не видно пусковой установки противотанковой ракеты HJ-37, которая у ZBD-05 обычно устанавливается с левой и правой стороны башни. Возможно, ее сняли для транспортировки или еще не интегрировали в прототип.
ZBD-05 запускает противотанковую ракету HJ-37. Фото: PLA 
Кроме башни, изменения коснулись и корпуса. Помимо прототипа, была замечена еще одна модель (под кодовым номером 005). Этот прототип крупнее обычного Type 05. Башня также имеет другую форму, но, скорее всего, в ней находится человек.
Прототип Type 05 с номером 005 имеет маркировку «Фотографировать запрещено». Фото: Weibo
Размеры пушки указывают на 105-мм орудие ZTD-05. Однако, похоже, у него новая внешняя форма. Это может быть признаком того, что модель была увеличена для установки новой пушки с возможностью установки автомата заряжания.

Type 05 был разработан в начале 2000-х годов и поступил на вооружение в 2005 году. Движение на воде обеспечивают два водомета, с помощью которых Type 05 развивает скорость до 30 км/ч. На воде двигатель развивает мощность 1475 л.с., на суше — 550 л.с.. Скорость движения по суше составляет 65 км/ч.

Оба варианта, ZBD-05 и ZTD-05, разработаны как боевые машины пехоты и вмещают в себя 8 пехотинцев в салоне. 

Type 05 на данный момент уникален. Ни одна армия мира не имеет в своем распоряжении столь быстрой плавающей БМП, способной перевозить войска и вооруженного 30-мм или 105-мм пушкой. В США разрабатывался аналогичный проект EFV, но он был прекращен в 2011 году.

Российская БМП-3Ф имеет 100-мм пушку и места для пассажиров, но может плавать со скоростью только 10 км/ч. С появлением 2С25 «Спрут-СД» у России появился еще один легкий боевой танк, способный плавать. Он вооружен 125-мм пушкой, но не имеет места для пехоты.

Китай не полагается исключительно на десантные машины в своих потенциальных планах вторжения. Также имеются десантные корабли и суда на воздушной подушке, которые могут доставлять войска и танки прямо на побережье.

#технологии #китай #военная техника #танк #бмп
Источник: armyrecognition.com
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