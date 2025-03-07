Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов и запаса цифровых активов, куда войдут другие криптовалюты. После этого их стоимость снизилась.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов для Соединенных Штатов.



Таким образом, первый президент выполняет свое предвыборное обещание, которое он дал в июле прошлого года. Это исторический момент для актива, которому всего 16 лет. Отныне крупнейшая экономика мира стратегически полагается на биткоин.



Пионер искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс первым поделился дополнительной информацией об этом событии в посте на платформе Х. По его словам, резерв биткоинов предполагает перевод приблизительно 200 000 BTC, принадлежащих правительству США, в стратегический запас и прекращение их продажи.

Дэвид Сакс также отметил, что продажа биткоина уже обошлась Соединенным Штатам примерно в 17 миллиардов долларов.

Преждевременная продажа биткоинов уже обошлась налогоплательщикам США в более чем 17 миллиардов долларов упущенной выгоды. Теперь у правительства будет стратегия по максимизации стоимости своих активов.

Дэвид Сакс

В указе также говорится, что ввиду ограниченного предложения биткоина существует стратегическое преимущество в ставке на этот актив перед другими странами:

Поскольку общий запас BTC ограничен, стратегическим преимуществом является то, что мы входим в число первых стран, создавших стратегический резерв биткоинов.

Однако почти 120 000 из 200 000 BTC, принадлежащих правительству США, на самом деле принадлежат криптовалютной бирже Bitfinex. Власти конфисковали монеты после взлома Bitfinex. Пока еще остается под вопросом, можно ли эти биткоины на самом деле перевести в стратегический резерв.

Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник даже разрабатывают стратегии по приобретению большего количества биткоинов. Однако покупка биткоинов не должна осуществляться за счет налогоплательщиков.



Министр финансов и министр торговли должны разработать стратегии приобретения дополнительных BTC при условии, что такие стратегии будут нейтральными для бюджета и не повлекут дополнительных расходов для налогоплательщиков Соединенных Штатов.

Из Указа

Например, вполне возможно, что США могли бы использовать свои значительные золотые запасы для дальнейшего расширения своих биткоин-активов. Другой вариант — выпустить биткоин-облигации или использовать существующие ресурсы Фонда стабилизации валютного рынка.

Помимо резерва биткоинов, также создается национальный запас цифровых активов («Запас цифровых активов США»), который будет состоять из других конфискованных криптоактивов. Дальнейших покупок, скорее всего, не будет.

Правительство не будет приобретать никаких дополнительных активов для резерва, помимо тех, которые были получены в результате процедуры конфискации.

Дэвид Сакс

Цена биткоина не выросла после этой новости. Напротив, цена BTC упала на несколько тысяч долларов за считанные минуты с тех пор, как стало известно, что США создают стратегический резерв биткоинов.

Вероятно, это связано с тем, что покупки за счет налогоплательщиков исключены. Некоторые участники рынка, ожидавшие, что США станут активным покупателем, были разочарованы.

Однако возможность приобретения США большего количества биткоинов не исключена. Вполне возможно, что в ближайшие месяцы Конгресс США примет законопроект, аналогичный законопроекту сенатора Синтии Ламмис, который предполагает покупку 1 миллиона BTC.

Эффект от того, что крупнейшая экономика мира стратегически опирается на биткоин, нельзя недооценивать. Можно предположить, что вскоре примеру последуют и другие страны, хотя лишь немногие из них уже располагают значительными объемами этого актива. Кроме того, государственный резерв обеспечивает дополнительную легитимность биткоина, что может побудить крупных инвесторов сделать первые шаги на рынке.