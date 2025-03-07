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kosmos_news
Президент Беларуси Лукашенко рассматривает интеграцию майнинга криптовалют в энергетическую систему
В 2017 году в Беларуси подписали декрет, легализующий майнинговую деятельность, а в феврале 2021 года в Минэнерго Беларуси заявили об изучении перспектив добычи криптовалют.

На заседании правительства в начале марта президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру энергетики Алексею Кушнаренко рассмотреть вопрос интеграции майнинга криптовалют в энергетическую стратегию страны и содействовать развитию национальной майнинговой отрасли.
 

Посмотрите на добычу криптовалют. Ко мне обращается все больше людей. Если это выгодно, мы должны это сделать. У нас избыток электроэнергии. 

Александр Лукашенко, Источник: YouTube

С 2017 года в Беларуси разрешено владение криптовалютами. Лукашенко уже несколько раз высказывался о национальной криптовалюте и использовании излишков энергии для майнинга. Однако одним из решающих факторов, повлиявших на нынешнюю инициативу по майнингу, стало заявление президента США Дональда Трампа о создании криптовалютного резерва, который будет включать биткоин и другие криптовалюты.

 Эта тема интересна, особенно когда видишь, как развивается мир. И, прежде всего, крупнейшая экономика в мире. Вчера они объявили, что рассматривают криптовалюты как резервный актив.

 Александр Лукашенко, Источник: YouTube


Заседание Кабинета министров Республики Беларусь. Источник: YouTube
Для реализации данного проекта будут инициированы все необходимые мероприятия, что в конечном итоге приведет к укреплению технологического суверенитета Беларуси и повышению экономических показателей. Также будет модернизирована электросеть протяженностью 5700 км.

Беларусь располагает значительными собственными запасами газа и нефти, которые используются, в том числе, для выработки электроэнергии. Кроме того, в Беларуси неуклонно растет доля возобновляемых источников энергии. СМИ неоднократно сообщали, что такие источники энергии особенно хорошо подходят для майнинговых предприятий, поскольку могут гибко реагировать на колебания подачи солнечной и ветровой энергии, повышать их рентабельность и стабилизировать электросеть.

Значительное улучшение производства электроэнергии в Беларуси обусловлено, прежде всего, строительством новой атомной электростанции, которая введена в эксплуатацию в 2023 году и, имея мощность 2,4 ГВт, обеспечивает около трети общей мощности Беларуси по производству электроэнергии. С тех пор цены на электроэнергию и зависимость от импорта российского газа снизились.

Из-за более низких тарифов на электроэнергию белорусские домохозяйства в настоящее время платят около 7 центов (6 рублей) за киловатт-час. По данным правительственных источников, цены на электроэнергию в Беларуси одни из самых низких в Европе, уступая только России и Казахстану. Однако заместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз подчеркнул, что тарифы на электроэнергию могут стать еще дешевле.

В отличие от стран ЕС, цены на электроэнергию в Беларуси низкие, но все еще слишком высоки, чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке майнинга биткоинов. Расходы на электроэнергию являются одним из важнейших факторов прибыльности наряду с эффективностью оборудования, стоимостью активов и местным законодательством. Многие компании платят менее 5 центов за киловатт-час.

Хотя Казахстан и Россия предлагают более низкие цены на электроэнергию, условия для майнингвых компаний там за последние годы изменились. Россия усилила государственный контроль над компаниями посредством новых законов и ограничила деятельность из-за инфраструктурных проблем с энергоснабжением. Кроме того, в будущем координация деятельности таких компаний может быть полностью централизована. Казахстан ввел лицензии и дополнительные сборы специально для майнинговых компаний и контролирует их потребление энергии, а также торговлю биткоинами.

Ужесточение регулирования и налогообложения майнинговой отрасли в Казахстане и России может сделать Беларусь более привлекательной для европейских компаний. В конце 2024 года Мороз сообщил, что интерес со стороны майнинговых компаний и инвесторов возрос. В число этих инвесторов, скорее всего, войдут, в частности, китайские и российские компании. В обеих странах деятельность майнинговой отрасли была ограничена: в Китае, в том числе, из-за экологических проблем, а в России, как уже упоминалось, из-за проблем с энергоснабжением. 

По словам Мороза, установленная мощность майнинга в Беларуси в настоящее время составляет более 120 мегаватт. Однако в настоящее время анализируются другие места, где можно построить подходящую инфраструктуру. Министерство энергетики видит большой потенциал в этой сфере и ожидает реализации новых проектов в ближайшем будущем.

Однако остается неопределенность относительно того, сохранятся ли условия для компаний в долгосрочной перспективе или они изменятся в ущерб компаниям, как в Казахстане, России и Китае.

Учитывая растущий спрос на криптовалюты, Лукашенко рассматривает возможность запуска в Беларуси собственных майнинговых мощностей и использования избыточной энергии для добычи биткоинов.

 Ну, может быть, нам стоит сделать это самим. Почему мы привлекаем иностранных инвесторов и продаем им электроэнергию? Мы должны сделать это сами.

Александр Лукашенко, Источник: YouTube

Пока еще неизвестно, станет ли Беларусь действительно новым центром добычи биткоинов или в долгосрочной перспективе страна присоединится к ограничительным мерам других стран. Однако инициатива президента показывает, что тенденция к использованию государством излишков энергии посредством майнинга биткоинов продолжается.


#криптовалюты #майнинг #биткоин #беларусь #лукашенко
Источник: youtube.com
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