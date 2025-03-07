Так называемая легкая тактическая машина (JLTV) будет оснащена новым лазером.

Военно-воздушные силы США в сотрудничестве с корпорацией Parsons разработали новую систему уничтожения мин и снарядов. Совместная легкая тактическая машина (JLTV) будет оснащена лазером, который можно использовать для нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов.

Система направленной энергии ZEUS, установленная на легком тактическом вездеходе Joint Light Tactical Vehicle. Фото: Parsons Corporation

Система Zeus 4 способна нейтрализовать более 50 различных типов боеприпасов с безопасного расстояния. К ним относятся наземные мины, многоцелевые бомбы и артиллерийские снаряды. Дальность действия лазера составляет от 25 до 300 метров.

Zeus 4 создана на основе Zeus 3. По данным производителя, система Zeus уже нейтрализовала 4000 боеприпасов, достигнув показателя эффективности более 99 процентов. Zeus проверена в боевых действиях в Афганистане и Ираке.

По данным производителя, Zeus 4 использует искусственный интеллект для обнаружения целей. Систему можно использовать как днем, так и ночью.

Конструкция настолько компактна, что ее можно легко интегрировать в различные платформы без каких-либо постоянных модификаций транспортного средства.

JLTV — легкая многоцелевая и боевая машина, которую можно использовать в различных ситуациях. От разведки до непосредственной огневой поддержки. Техника частично заменяет стареющий парк высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (Humvee) в вооруженных силах США. Военно-воздушные силы используют разные варианты JLTV для различных задач, включая наземные спасательные операции.





